Zisk troch verejných lekární v Žiline medziročne stúpol o 96.780 eur

Žilina 30. januára (TASR) – Tri verejné lekárne Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline vytvorili v roku 2018 dvojnásobne vyšší zisk v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom medziročne ide o nárast vo výške 96.780 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Koncept verejných lekární sa veľmi osvedčil. Ľudia si tu zvykli nakupovať, keďže vedia, že zisk nejde do súkromných rúk, ale vracia sa späť do zdravotníctva. Každým nákupom tak podporujú samotnú nemocnicu," uviedol generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že práve návratnosť investície je hlavným prínosom a pozitívnym rozdielom oproti ostatným lekárňam v okolí.



Podľa vyjadrenia ekonomického riaditeľa žilinskej nemocnice Petra Brašku dosiahol v roku 2018 zisk lekární 163.529 eur. "Tretiu výdajňu sme otvorili v priestoroch prvého poschodia hlavnej budovy polikliniky len minulý rok v lete. Pripojila sa k lekárňam na prízemí polikliniky a v budove detskej polikliniky, ktoré prevádzkujeme od roku 2016. A veľmi rýchlo sa dostala do pozitívneho hospodárenia i vďaka záujmu a podpore pacientov," zdôraznil Braška.



Podotkol, že získané finančné prostriedky výrazne pomáhajú v rámci celkového rozpočtu aj pri investíciách do obnovy jednotlivých oddelení a nákupu prístrojov. "Aktuálne pracujeme na rekonštrukcii druhého poschodia gynekológie a v najbližšom čase sa začne modernizácia sociálnych zariadení na prízemí polikliniky. Sú to všetko projekty z našich vlastných zdrojov, ktoré môžeme realizovať tiež vďaka tomu, že sa našim lekárňam darí. Chceme preto poďakovať všetkým zákazníkom, že nevyhnutné lieky, výživové doplnky či zdravotnícke pomôcky nakupujú práve u nás, veľmi si ich podporu vážime," dodal ekonomický riaditeľ FNsP Žilina.



Nemocničná lekáreň, spojená s výdajňou zdravotníckych pomôcok, je pre návštevníkov otvorená v budove detskej polikliniky. Verejné lekárne nájdu pacienti aj na prízemí a prvom poschodí v hlavnej budove polikliniky. Otvorené sú každý pracovný deň od 7.00 do 15.30 h, doplnila hovorkyňa nemocnice.