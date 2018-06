Zlaté Moravce a Topoľčany zostanú zatiaľ bez pohotovostnej služby

Počas víkendov a sviatkov budú pohotovosti otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. Po tomto čase budú chorým k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach.

Nitra 29. júna (TASR) – Od nedele 1. júla dochádza k viacerým zmenám v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na pohotovostiach. Lekársku službu prvej pomoci nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá bude zabezpečená prostredníctvom nových pevných bodov v spádových územiach. „Na každom pevnom bode ambulantnej pohotovostnej služby bude zdravotná starostlivosť v zmysle zákona poskytovaná do 22. hodiny,“ informoval lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ľubomír Ševčík. Počas víkendov a sviatkov budú pohotovosti otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. Po tomto čase budú chorým k dispozícii urgentné príjmy v nemocniciach.



Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých aj deti nebude v rámci NSK od júla fungovať v Zlatých Moravciach a ambulantná pohotovostná služba pre dospelých pravdepodobne ani v Topoľčanoch. „V Topoľčanoch čakáme na poverenie Ministerstva zdravotníctva SR pre Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany, a.s. V Zlatých Moravciach zatiaľ nebolo udelené poverenie nikomu,“ skonštatoval Ševčík.



Podľa jeho slov predseda kraja Milan Belica aj lekár NSK intenzívne rokujú s rezortným ministerstvom aj s predstaviteľmi nemocníc v obidvoch mestách ohľadom zabezpečenia APS. „Zo strany ministerstva zdravotníctva je prísľub, že v týchto mestách bude poverenie vydané v priebehu mesiaca júl,“ povedal Ševčík.



Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých bude na základe povolenia ministerstva zdravotníctva vykonávať v Nitre HELLP, s.r.o. na Špitálskej 6. Detskú pohotovosť zabezpečí MUDr. Lýdia Jančíková, s.r.o. na Špitálskej 13. Zubno-lekársku APS bude vykonávať DENTAMAX, s.r.o. na Špitálskej 6.



V Leviciach bude APS pre dospelých vykonávať MM-MEDIKUS, s.r.o.. na Ulici SNP 19. Na rovnakej adrese nájdu Levičania aj detskú pohotovosť, ktorú zabezpečí B.K.J., s.r.o., i zubno-lekársku APS, ktorú zabezpečí MUDr. Júlia Nichtová.



V Nových Zámkoch získala poverenie poskytovať APS pre dospelých spoločnosť RUDIMED, s.r.o.. na Komárňanskej 24, povolenie na poskytovanie detskej APS Detská pohotovosť NZ, s.r.o.. na Slovenskej 11. V Štúrove bude fungovať APS pre dospelých, ktorú bude vykonávať MEDIRESC, s.r.o.. na Jesenského 85.



V Šali bude APS pre dospelých poskytovať Poliklinika NSK Šaľa na Nemocničnej 1. Ten istý subjekt v rovnakých priestoroch zabezpečí aj APS pre deti.



Povolenie na poskytovanie APS pre dospelých v Komárne získala MUDr. Jana Jobbágyová – Zdravcentrum, Senný trh. APS pre deti bude v Komárne od 1. júla poskytovať MEDCom, s.r.o.. na Mederčskej 27A.



Ambulantnú pohotovostnú službu pre deti v Topoľčanoch bude zabezpečovať Nemocnica Topoľčany, a.s., na Pavlovovej 17.