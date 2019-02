Zlaté Moravce začali s ohradzovaním kontajnerových stojísk

Mesto tak chce zabrániť tomu, aby sa ku kontajnerom dostávali ľudia, ktorí z nich odpad vynášajú a často ho rozhadzujú po okolí.

Zlaté Moravce 14. februára (TASR) - Radnica v Zlatých Moravciach začala s ohradzovaním kontajnerov na odpadky. V rámci pilotného projektu, na ktorý z mestského rozpočtu vyčlenila necelých 14.000 eur, vybudovala oceľovú konštrukciu okolo prvých troch kontajnerových stojísk.



Zastrešená a uzamykateľná konštrukcia bola postavená na Staničnej ulici a na dvoch miestach na Nitrianskej ulici. Mesto tak chce zabrániť tomu, aby sa ku kontajnerom dostávali ľudia, ktorí z nich odpad vynášajú a často ho rozhadzujú po okolí. V Zlatých Moravciach je celkovo 50 kontajnerových stojísk, mesto ich chce postupne ohradiť všetky. „Odozva je zatiaľ dobrá. Predpokladám, že do štyroch rokov, pokiaľ na to budeme mať peniaze, by mohli byť všetky kryté,“ uviedol primátor Dušan Husár.



Stojiská majú zámky s mechanickým kódom. Tie boli odovzdané do užívania bytovým dôverníkom. Podľa primátora bol tento spôsob lepšou voľbou ako uzamykanie na kľúč. „Treba si uvedomiť, že by sa muselo dať vyrobiť k jednému zámku približne tristo kľúčov. To by bolo nákladné a ak by došlo k jeho poškodeniu, všetky tie kľúče by boli zbytočné. Samozrejme, pokiaľ sa občania predsa len rozhodnú pre takýto typ zámku, môžu si ho zakúpiť z vlastných zdrojov,“ vysvetlil Husár.