Zlatý vek Peterhofu na Bratislavskom hrade končí, príde strieborný

Bratislava 10. apríla (TASR) - Na Bratislavskom hrade sa končí historicko-umelecký príbeh o živote na cárskom dvore v Peterhofe, kde pôsobili viacerí významní ruský panovníci. Výstava Zlatý vek Peterhofu - od Petra I. po Katarínu II., ktorú na Slovensko prinieslo SNM - Historické múzeum v spolupráci so Štátnym múzeom Peterhof od 19. októbra 2018, sa tešila enormnému úspechu verejnosti i médií. Ako informoval v stredu na tlačovej konferencii riaditeľ SNM - Historického múzea Peter Barta, výstavu si doteraz prišlo pozrieť viac ako 80.000 návštevníkov.



"To číslo nás prekvapilo a potešilo, pretože je porovnateľné s letnou sezónou, na Slovensku nie sú ľudia zvyknutí navštevovať až tak múzeá v zime," uviedol pre TASR Barta s tým, že na Bratislavskom hrade dochádza aj k zmene návštevnej štruktúry: "Navštevujú nás častejšie, pravidelnejšie, dokonca sa ukazuje, že sme oslovili potenciálnu skupinu, ktorá pre budúcnosť znamená veľmi veľa, a to sú starší ľudia, s ktorými chodia vnúčatá."



Cársky dvor v Peterhofe začal budovať Peter I., nezmazateľnú stopu na ňom zanechala aj legendárna Katarína II., už za svojho života nazývaný Katarína Veľká. Máloktorí panovníci sa zapísali do dejín Ruska tak ako Peter I. Veľký (1682 - 1725) a Katarína II. Veľká (1762 - 1796). Ruský imperátor Peter I. svojou politikou otvoril Rusko Európe. Výstava predstavila originálne odevy panovníkov, porcelán z ďalekého orientu, obrazy a ďalšie osobné predmety vládcov. "Štátne múzeum Peterhof pristúpilo k spolupráci veľmi vážne a sprístupnilo predmety, ktoré na Slovensku a vo svete nie sú bežne zhliadnuteľné," poznamenal Barta k výstave, na ktorej najviac zaujali návštevníkov kúsky ako trónne kreslo Petra II., odev Kataríny Veľkej alebo mimoriadne hodnotná soška obľúbeného psa cárovnej zvečneného do porcelánu.



Záujem verejnosti motivoval organizátorov predĺžiť výstavu o dva týždne a ukončiť ju v nedeľu 14. apríla, namiesto pôvodne plánovaného termínu 31. marca. Momentálne sa uskutočňujú rokovania medzi Štátnym múzeom Peterhof a SNM - Historickým múzeom o pokračovaní spolupráce. Múzeá by chceli nadviazať na úspešnú výstavu a predstaviť Peterhof v 19. storočí následným projektom Strieborný vek Peterhofu. "Máme rozpracovanú nadväznosť na Zlatý vek Peterhofu, zhruba o tri roky by sme radi priniesli pokračovanie. Už počas otvorenia tejto výstavy sme si povedali, že sprístupníme Romanovovcov až po ten tragický zánik v roku 1917," uzavrel Barta.



Slovenským príspevkom k výstave Zlatý vek Peterhofu je záverečná časť, mapujúca vzťahy Ruska a habsburskej ríše v 18. storočí. Prostredníctvom predmetov z fondov slovenských múzeí, galérií a archívov približuje niektoré základné momenty vzťahov Ruska a habsburskej ríše, predstavuje historické osobnosti a kľúčové udalosti, ktoré zohrali významnú úlohu vo vzťahoch medzi oboma ríšami. Návštevníci si ho môžu pozrieť až do 18. mája (Noc múzeí). Vznikla k nemu tiež publikácia Rusko a habsburská monarchia - Čriepky z dejín 18. storočia, ktorá mapuje vzťahy medzi Romanovovcami a Habsburgovcami.