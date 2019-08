ZLODEJI V AKCII: Z nových mostov v Poprade mizne kvetinová výzdoba

Od mája z nich zmizlo už sedem kvetináčov.

Poprad 7. augusta (TASR) – Z nových mostov v Poprade postupne mizne kvetinová výzdoba, ktorú tam mesto umiestnilo začiatkom mája. Nachádza sa na lávkach, ktoré boli postavené v rámci nového cyklistického chodníka. „Vzhľadom na to, že išlo o mohutné konštrukcie, mesto sa snažilo tieto mostné objekty zjemniť tak, že na ne umiestnilo závesné kvetináče s bohatou kvetinovou výzdobou,“ ozrejmila hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová.



Výzdoba má slúžiť aj ako estetický doplnok a vytvárať krajšie prostredie pre obyvateľov, ale i návštevníkov mesta. Zarážajúcim faktom podľa samosprávy je, že od mája takto z mostov zmizlo sedem kvetináčov. „Vzhľadom na to, že máme pokročilé letné obdobie, je náročné túto kvetinovú výzdobu vysádzať a opätovne ju znovu inštalovať na lávky, navyše to mesto stojí nemalé finančné prostriedky,“ upozornila vedúca odboru výstavby Mestského úradu v Poprade Kristína Horáková.



Mestská polícia (MsP) už prijala opatrenia na zabránenie krádežiam kvetináčov a taktiež opatrenia na odhalenie páchateľa, resp. páchateľov týchto skutkov. „Chceli by sme požiadať aj občanov, aby v prípade že dochádza k poškodzovaniu či už mestského, alebo akéhokoľvek iného majetku, túto skutočnosť okamžite nahlásili na linku 159 a z našej strany budú okamžite prijaté adekvátne opatrenia,“ dodal náčelník MsP Marián Gardoš.