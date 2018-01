Žltačka by mala byť na ústupe, no je potrebné chrániť sa

Najviac prípadov tohto ochorenia, okolo 180, sa objavilo v jesenných mesiacoch.

Bratislava 14. januára (TASR) - Žltačka typu A by už mala byť v Bratislavskom kraji na ústupe. K jej utlmeniu by mohlo dôjsť koncom februára, hovoria bratislavskí hygienici.



V minulom roku ochorelo v Bratislavskom kraji na tzv. chorobu špinavých rúk viac ako 240 ľudí. "Najviac prípadov tohto ochorenia, okolo 180, sa objavilo v jesenných mesiacoch," povedal Otakar Fitz z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave s tým, že sa robili potrebné epidemiologické opatrenia.



Pred šírením žltačky typu A sa treba dôkladne chrániť. Na jej vírus možno totiž natrafiť kdekoľvek - v autobuse, na kľučkách dverí, rukovätiach nákupných košíkov či pri podávaní rúk. Najúčinnejšou ochranou je očkovanie. Myslieť by na to mali najmä rizikové skupiny ľudí. Prevenciou je tiež časté a dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie zásad osobnej hygieny.



Žltačka typu A je infekčné ochorenie, má zväčša ľahký priebeh a končí úplným uzdravením. Chorí sú obyčajne izolovaní v nemocnici na infekčnom oddelení. Ochorenie neprechádza do chronicity. Prenáša sa fekálno-orálnou cestou, kontaminovanou vodou, potravinami či priamym kontaktom s infikovanou osobou.



Žltačka typu A sa vlani objavila aj v iných krajoch. V Bratislavskom kraji však počet prípadov výrazne narastal.