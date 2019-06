Zmeko: Vojaci špeciálnych síl pomáhajú v ťažkých životných situáciách

Podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR je pri návrhoch na ocenenie Vojenský čin roka výber vždy ťažký.

Žilina 28. júna (TASR) - Na úkor rodinnej pohody, zdravia a života sú ochotní použiť svoje danosti nielen na špeciálne úlohy, ale aj v rôznych životných situáciách. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) Daniel Zmeko takto charakterizoval príslušníkov Síl pre špeciálne operácie OS SR po stretnutí s nadporučíkom z 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, nominovaným na ocenenie Vojenský čin roka 2018.



Na ocenenie ho nominovali za pomoc pri záchrane života 52-ročného Miroslava z Ľubice, ktorého na turistickom chodníku vo Vysokých Tatrách trafila do hlavy uvoľnená skala a doslova ho zmietla z chodníka. "Zhodil som batoh a zliezol k nemu dole zrázom. Bolo to v skalnatom úseku vysoko nad kosodrevinou. Ten pán sa rútil po strmine a ostal zaseknutý pod trčiacim balvanom. Rana bola veľká, snažil som sa mu spomaliť krvácanie tričkom a fixoval som mu hlavu," spomína na minuloročnú udalosť.



Na chodníku boli aj ľudia, ktorí po jeho volaní o pomoc vytiahli mobilné telefóny a začali nakrúcať. "Jeden z vysokohorských turistov, náš člen, mu však veľmi účinne pomohol. Pokým nedoletel záchranársky vrtuľník, zranenému, ktorý priebežne prichádzal k vedomiu a vzápätí ho opäť strácal, stabilizoval a kontroloval životné funkcie. Pomáhal aj záchranárom, ktorí sa k nim spustili na lane," dopĺňa hovorca Síl pre špeciálneho operácie Mário Pažický.



Žilinský špeciál poznamenáva, že pri záchrane muža vo Vysokých Tatrách využil svoje odborné znalosti z výcviku člena 5. pluku špeciálneho určenia. Vrátane tých, ktoré nadobudol pri príprave pred nasadením v Afganistane. "S manželkou sa dozvedeli, že zranený muž ostal ako ležiaci pacient paralyzovaný na jednu stranu tela. Okrem bežnej liečby, hradenej poisťovňou, potreboval aj liečbu v špecializovanom rehabilitačnom centre v Piešťanoch. Jeho sestra im však potvrdila, že na tú už nebudú mať financie. Prostredníctvom zbierky sa z iniciatívy nášho nadporučíka podarilo získať na liečenie v spomenutom centre plnú sumu - vyše 8000 eur," dodal Pažický.



Podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR je pri návrhoch na ocenenie Vojenský čin roka výber vždy ťažký. "Zriadená komisia prísne posudzuje všetky aspekty. Ale myslím si, že aj príslušník 5. pluku špeciálneho určenia vykonal úžasnú vec. Poskytnúť ťažko zranenému človeku odbornú pomoc, ktorá v danej chvíli zachráni jeho život, potom držať s týmto človekom kontakt, zorganizovať zbierku na jeho doliečovanie, to je nádherný ľudský príbeh. A zaslúži si pozornosť," zdôraznil Zmeko.