Zmes okrasných cibuľovín s názvom Trenčín bude aj v európskom katalógu

Trenčín 29. apríla (TASR) – Špeciálna zmes okrasných cibuľovín holandskej kvetinárskej spoločnosti Verver Export dostala podľa bielej a červenej farby názov Trenčín. Zmes bude zaradená do medzinárodného katalógu spoločnosti, ktorá dodáva okrasné cibuľoviny do 15 štátov Európy.



Podľa autora konceptu skrášlenia verejných priestranstiev Slovensko kvitne Vladimíra Oravca už v minulom roku na jeseň vysadili modernou mechanizáciou do trávy na základe objednávky mesta v Trenčíne približne 75.000 cibuliek krokusov, narcisov, tulipánov i ďalších atraktívnych cibuľovín.



Ide o jednu z najmodernejších a najracionálnejších techník výsadby cibuľovín. Kvitnú v trávnikoch niekoľko sezón, pričom plocha zostáva zatrávnená. Stroj dokáže trs trávy šetrne rozrezať, nadvihnúť, uložiť pod ním zmes cibuliek, vrátiť ho na svoje miesto a pritlačiť. Vysadená plocha sa pred vyklíčením rastlín a po ich odkvitnutí udržiava spolu s ostatným trávnikom bežným kosením.



Centrálna časť mesta bude vďaka zvoleným druhom cibuľovín každoročne kvitnúť od februára do mája. Najzaujímavejším prvkom celej investície je plocha pred fontánou pri Parku M. R. Štefánika, kde kvitne zmes cibuľovín, špeciálne pripravená dodávateľom na želanie mesta. Zmes krokusov, narcisov a tulipánov výhradne v červenej a bielej farbe dostala názov Trenčín. Pri fontáne vysadili 15.000 cibuliek s postupným kvitnutím. V prvej fáze spolu vykvitli biele krokusy a červené nízke tulipány. Momentálne v druhej fáze kvitnú súčasne vysoké sýtočervené tulipány s bielymi narcismi.