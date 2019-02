M. Sagan sa stal predsedom Združenia miest a obcí Jaslovské Bohunice

ZMO má v súčasnosti 149 členských obcí a miest, po komunálnych voľbách v novembri 2018 prišlo k výmene 32 percent starostov a primátorov, čo je 46 volených predstaviteľov.

Jaslovské Bohunice 20. februára (TASR) – Združenie miest a obcí (ZMO) JE Jaslovské Bohunice má nového predsedu. Na 29. sneme, ktorý sa konal v stredu v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava, zvolili delegáti za predsedu starostu obce Cífer Maroša Sagana. Vo voľbe nemal protikandidáta, na poste strieda starostu Ružindola Jozefa Púčika, ktorý viedol združenie jedno volebné obdobie.



ZMO má v súčasnosti 149 členských obcí a miest, po komunálnych voľbách v novembri 2018 prišlo k výmene 32 percent starostov a primátorov, čo je 46 volených predstaviteľov. Obce sú podľa vzdialenosti od bohunickej atómky rozdelené do troch pásem ochrany, všetky tri majú zastúpenie v 18-člennej Rade ZMO, ktorej zloženie prešlo takisto voľbami. Snem zvolil tiež členov Dozornej rady ZMO.



Nový predseda Sagan pre TASR uviedol, že programovou prioritou je jadrová problematika, ktorá je "v srdci regiónu a okolo ktorej vznikalo ZMO". Otázky doriešenia jadrového odpadu či odškodňovania obyvateľov po prípadnej jadrovej havárii sú stále živé a nie sú doriešené podľa ich predstáv. "Budeme presadzovať racionálne a pro-samosprávne riešenie v kľúčových otázkach," povedal Sagan. Dodal, že vo funkcii chce pokračovať vo všetkom, čo sa doteraz robilo, nakoľko to považuje za dobrú cestu a očakáva väčšiu iniciatívu od starostov.



Snem prijal programové vyhlásenie, ktorým nadväzuje na spoluprácu s predstaviteľmi samosprávnych krajov a regionálnymi poslancami Národnej rady SR a s prevádzkovateľmi jadrovej energetiky v regióne. ZMO JE chce v legislatívnej oblasti naďalej pracovať na ďalšom posilňovaní financovania miestnej samosprávy. Chce presadzovať, aby v procesoch prideľovania dotácií z verejných zdrojov zaviedli systémové zmeny smerujúce k odstráneniu neprimeranej byrokratickej záťaže a zásadne odmieta návrhy na zmenu stavebného zákona, ktoré by presunuli stavebné konanie na štát a zaviedli inštitút stavebného komisára. ZMO JE chce "dôrazne požadovať zrušenie povinnosti zimnej údržby, nakoľko ide o nesystémový zásah do kompetencií obcí a v dnešných podmienkach samospráv nerealizovateľnú úlohu".