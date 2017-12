Znalosti o Tatrách si môžu záujemcovia otestovať v novej aplikácii

Desať otázok doplnených fotografiami v priebehu pár minút preverí znalosti o histórii, geologickom vývoji i prírodnom prostredí národného parku a nechýbajú ani niektoré z tatranských naj.

Tatranská Lomnica 26. decembra (TASR) – Svoje vedomosti o Tatrách si najnovšie môžu záujemcovia otestovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Kvíz TANAP. „Doteraz sme ako formu komunikácie s verejnosťou používali tlačené materiály či rôzne prezentácie, a preto sme sa rozhodli otestovať niečo iné – mobilnú aplikáciu. Pomocou nej chceme skúsiť priblížiť deťom, študentom, ale aj dospelým návštevníkom Tatier ich prírodné zaujímavosti a vzácnosti,“ vysvetľuje zámer Igor Stavný z Odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) v Tatranskej Lomnici.



Majitelia androidov si aplikáciu môžu stiahnuť bezplatne na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vegh.tanap01.



Jednoduché ovládanie je podľa Stavného zárukou, že vedomostným testom sa poľahky preklikajú všetky vekové kategórie. Ku každej otázke je na výber jedna správna odpoveď zo štyroch možností. To, či tip vyšiel, sa hádajúci dozvedia hneď po označení svojej voľby. Po zodpovedaní všetkých desiatich otázok nasleduje rekapitulácia výsledkov, zobrazí sa aj celkové skóre. Záujemcovia majú dokonca možnosť dať si repete, aby si prípadné nesprávne odpovede opravili.



„Každý, kto sa rozhodne otestovať si svoje znalosti o Tatrách prostredníctvom aplikácie a pošle správne odpovede v podobe printscreenu obrazovky svojho mobilného telefónu na e-mailovú adresu istavny@lesytanap.sk, bude zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny. Súťaž potrvá do konca februára 2018,“ uzatvára Stavný.