Známe osobnosti budú ako kuriéri pomáhať postihnutým deťom

Bratislava 28. mája (TASR) - Ôsmy rok sa známe osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života na deň stanú kuriérmi. Ulice Bratislavy bude 3. júna na bicykloch brázdiť 50 osobností a budú doručovať autorské certifikáty tým, ktorí si ich objednajú. Tým sa zapájajú do charitatívneho projektu na pomoc zdravotne postihnutým deťom Misia – osobnosti kuriérmi.



Osobnosti donesú výtvarné certifikáty firmám, súkromným osobám a inštitúciám, ktoré si ich telefonicky objednávajú. Doručenie stojí desať eur, prípadne 50 eur, ak si niekto objedná konkrétneho kuriéra. Tento rok sa do projektu zapojí spolu 47 moderátorov, hercov, spevákov, športovcov, výtvarníkov, novinárov a ďalších.



"Naši kuriéri presne vedia, pre koho potia tričká, a takisto aj ľudia, ktorí si ich objednajú, majú možnosť zoznámiť sa s ich osudmi. Istým spôsobom je to možnosť dať druhému časť seba," povedal ambasádor projektu, režisér Nikita Slovák. Za vyzbierané peniaze Misia kúpi konkrétnym zdravotne postihnutým deťom a mladým ľuďom potrebné zdravotnícke pomôcky, ktoré im poisťovne nechcú preplatiť, a pritom ich potrebujú na skvalitnenie života a na zlepšenie svojho zdravotného stavu. Každoročne sa podarí Misii vyzbierať peniaze na osem až desať pomôcok pre deti.



Tento rok 3. júna bude hlavná centrála Misie pri nákupnom centre na nábreží Dunaja, kde bude takisto možné získať certifikát od niektorého z tímu jazdcov. Cyklokuriéri v bratislavských uliciach budú mať žlté tričká a červené vlajočky s logom Misia.