Zo zvolenského gymnázia bude multifunkčný priestor

Na snímke objekt bývalého osemročného gymnázia vo Zvolene, ktorý od svojho zatvorenia v roku 2014 chátra. V budove, ktorú bude revitalizovať Banskobystrický samosprávny kraja (BBSK) vznikne multifunkčný priestor. Mal by slúžiť rôznym potrebám a záujmom nielen obyvateľov sídliska Sekier, ale aj celého Zvolena. Vo Zvolene 3. júla 2018.

Prvá fáza revitalizácie objektu sa dotkne rekonštrukcie telocvične a priľahlého ihriska, ktoré budú môcť obyvatelia Zvolena opäť využívať.

Zvolen 3. júla (TASR) - Multifunkčný priestor, ktorý by mal slúžiť rôznym potrebám a záujmom obyvateľov sídliska Sekier, ale aj celého Zvolena, predstavili v uplynulých dňoch zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vznikne v objekte bývalého osemročného gymnázia, ktoré od svojho zatvorenia v roku 2014 chátra.



"Po nástupe do funkcie sme zdedili viacero budov, ktoré ešte prednedávnom slúžili verejnosti, ale momentálne chátrajú a rastú na nich stromy. Naším zámerom je, aby budova na Sekieri opäť slúžila verejnosti," povedal TASR predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa poslanca zastupiteľstva BBSK Ondreja Luntera, prvá fáza revitalizácie objektu sa dotkne rekonštrukcie telocvične a priľahlého ihriska, ktoré budú môcť obyvatelia Zvolena opäť využívať. "V priebehu leta tieto priestory kraj zrekonštruuje a už v septembri ich verejnosť bude môcť využívať. Toto je prvý krok, ktorým vrátime život do tohto objektu a vrátime ho obyvateľom sídliska Sekier," dodal Ondrej Lunter. Poslanci samosprávneho kraja už na tento projekt vyčlenili 35.000 eur.



V druhej fáze sa majú hľadať v spolupráci s miestnou komunitou ďalšie spôsoby využitia budovy. Kraj spolupracuje s neziskovou organizáciou Punkt, ktorá má za sebou projekt revitalizácie Starej tržnice v Bratislave. Tá sa vďaka nim stala centrom pre miestnu komunitu.



"Využijeme skúsenosti z iných miest, kde sme viedli participatívny proces s miestnymi združeniami, drobnými investormi, samosprávou a občanmi. Podarilo sa nám nájsť nový účel využitia verejných priestorov rovnako ako investorov, ktorí boli schopní investovať potrebné finančné prostriedky na ich sfunkčnenie," priblížila Milota Sidorová z neziskovej organizácie Punkt.



Gymnázium Mateja Bela na Okružnej ulici vo Zvolene bolo zrušené zastupiteľstvom BBSK v roku 2014 pre nedostatok študentov. Napriek prísľubom vtedajšieho vedenia župy, že budova bude naďalej slúžiť obyvateľom, jej priestory ostali nevyužité a stali sa terčom vandalov.