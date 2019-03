Zomrel dlhoročný herec zvolenského Divadla J. G. Tajovského

Emil Kosír v roku 2006 získal Cenu Čestný MOTÝĽ za celoživotný prínos pre DJGT, v roku 2010 Cenu Kvet kultúry a umenia BBSK, v roku 2014 Cenu LITERÁRNEHO FONDU za celoživotné dielo.

Zvolen 11. marca (TASR) - V pondelok 11. marca umrel vo veku nedožitých 82 rokov dlhoročný herec Divadla J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene Emil Kosír. Divadlo o úmrtí informovala rodina zosnulého.



"Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene so smútkom prijalo správu o úmrtí Emila Kosíra, ktorý bol v jeho histórii tiež riaditeľom, umeleckým šéfom a spoluzakladateľom festivalu Zámocké hry zvolenské," píše sa v správe, ktorú TASR zaslalo divadlo.



Emil Kosír sa narodil 19. apríla 1937 v Mojmírovciach pri Nitre. Divadlu sa venoval už ako ochotník. Do DJGT nastúpil v roku 1959 a aj po svojom odchode do dôchodku tam hosťoval a intenzívne sledoval jeho dianie. Vďaka svojim fyzickým dispozíciám presvedčivo stvárňoval komické a tragikomické postavy i postavy v drámach a v rozprávkach. Nezabudnuteľné bolo tiež jeho pôsobenie v obľúbenej Divadelnej kapele. V roku 2006 získal Cenu Čestný MOTÝĽ za celoživotný prínos pre DJGT, v roku 2010 Cenu Kvet kultúry a umenia BBSK, v roku 2014 Cenu LITERÁRNEHO FONDU za celoživotné dielo.



Posledná rozlúčka s Emilom Kosírom sa uskutoční vo štvrtok 14. marca 2019 o 14.00 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene.