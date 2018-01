ZOO Košice zmenila po dvoch desaťročiach svoje logo

V novom symbole košickej zoo sa nachádzajú štyri prvky - siluety zvierat v rôznych farbách ovplyvňujúce kolobeh života na zemi – oheň, vodu, zem a vzduch.

Košice 18. januára (TASR) – Košická zoo vo štvrtok predstavila nové logo. Podľa vedúcej oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Evy Malešovej zmeny, ktorými si zoo počas svojej viac ako 30-ročnej histórie prešla, si vyžiadali nové logo.



"ZOO Košice sa stala jedným z najvyhľadávanejších turistických cieľov východného Slovenska. Zoologické záhrady prešli prerodom, zmenilo sa i ich poslanie. Z miest, kde zvieratá len vystavovali, sa stávajú centrá biodiverzity, ktoré slúžia na záchranu ohrozených druhov. Sú to tiež miesta vzdelávania, kde sa návštevníci učia chrániť prírodu," uviedla pre TASR Malešová s tým, že košickej zoo tento progres pomohol k tomu, že sa stala rešpektovanou organizáciou aj na medzinárodnom poli.



"Vstup do Európskej i Svetovej asociácie zoologických záhrad a akvárií otvoril dvere ďalšiemu rozvoju. Tieto zmeny priniesli so sebou potrebu novej vizáže, 'outfitu'," povedala na margo nového loga Malešová.



V novom symbole košickej zoo sa nachádzajú štyri prvky - siluety zvierat v rôznych farbách ovplyvňujúce kolobeh života na zemi – oheň, vodu, zem a vzduch.



Nové logo je v histórii zoo piate v poradí. "To, ktoré sme používali doposiaľ, bolo najdlhšie, približne 20 rokov," dodala Malešová.