Zosnulého S. Chovanca nahradí R. Caletka

Mandát zanikol 23. mája a predseda kraja vyhlásil, že na základe zákona nastupuje na uvoľnené miesto náhradník, ktorý získal najviac platných hlasov vo volebnom obvode Skalica, ktorým je Caletka.

Trnava 1. júna (TASR) – Po zosnulom poslancovi Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Stanislavovi Chovancovi nastúpi na jeho post náhradník Rastislav Caletka, informoval oficiálny web samosprávneho kraja.



Súčasný viceprimátor Holíča tak doplní za skalický obvod primátora Holíča Zdenka Čambala a primátora mesta Gbely Jozefa Hazlingera. Vo voľbách do vyššieho územného celku (VÚC), ktoré sa uskutočnili v roku 2017, získal 2250 právoplatných hlasov.



"To, že som sa nevyrovnal trom primátorom a dlhoročným poslancom VÚC v našom okrese, je fakt, s ktorým treba do budúcnosti pracovať. Osobne cítim veľkú radosť a hrdosť z toho, že toľko ľudí sa stotožnilo s mojimi myšlienkami, ako by sa mala vykonávať práca regionálneho politika, že je dôležité, čo má človek za sebou," odkázal na sociálnej sieti svojim voličom tesne po voľbách v roku 2017.