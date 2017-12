Zosnulý páter Ernst z Wolfsthalu bol otvorený Slovákom už od totality

Kňaz, ktorý zomrel 18. decembra, slúžil omše vo wolfsthalskom kostole 40 rokov.

Bratislava/Wolfsthal 30. decembra (TASR) – Na pohreb zosnulého kňaza Ernsta Walecku okrem stoviek domácich obyvateľov vrátane Slovákov, rakúskych pátrov z rádu saleziánov, prišlo v piatok (29.12.) do Wolfsthalu aj veľa kňazov zo Slovenska. Otvorený vzťah zosnulého 88-ročného rakúskeho kňaza k Slovákom pretrváva podľa miestnych obyvateľov ešte z čias totalitného režimu na Slovensku.



„Páter Ernsty bol otvorený pre všetky národnosti, ktoré do Wolfsthalu alebo do jeho okolia prichádzali a veľmi rád mal najmä Slovákov. Veľa kňazov, ktorí tu teraz na pohrebe boli, sú zo Slovenska, pretože páter Ernsty im vychádzal v ústrety ešte v časoch, keď bola na Slovensku totalita,“ povedal pre TASR kandidát na diakona Pavel Tománek, ktorý s kňazom Ernstom Waleckom spolupracoval od svojho príchodu do Wolfsthalu.



„Od roku 2008 sme intenzívne spolupracovali s pátrom Ernstym a v podstate sme aj vďaka jeho prísľubu založili detský zbor Sonnenstrahlen a začali sme aj slúžiť s liturgickými spevmi v kostole," doplnil Tománek, ktorý vďaka pátrovi Ernstovi študuje vo Viedni za diakona.



Služby zosnulého kňaza pre obec ocenil v rozlúčkovom príhovore aj starosta Wolfsthalu Gerhard Schoedinger. „Bol to veľmi dobrý a empatický človek, ktorý nikoho neodsudzoval, obyvateľom Wolfsthalu vedel vždy poradiť riešenia v zložitej situácii a ku kostolu pristupoval nielen ako duchovná osoba, ale aj ako kunsthistorik, ktorý sa veľkou mierou pričinil o jeho zreštaurovanie,“ povedal Schoedinger.



Kňaza Ernsta Walecku si vážia aj ďalší Slováci, ktorí žijú vo Wolfsthale a mali s ním aj osobné skúsenosti. „My Slováci sme ho tiež považovali za veľmi milého človeka, ktorý vedel každého potešiť, mal pre každého dobré slovo a veľmi sa tešil aj z detského zboru, ktorý tu založili dve slovenské rodiny a robia tak radosť všetkým ľuďom,“ uviedla pre TASR Drahomíra Lányiová.



„Bol otvorený, priateľský a lojálny, nebol to typ konzervatívneho farára, mal dosť moderné myslenie, napokon umožnil gospelu aj detskému zboru spievať v kostole,“ povedal pre TASR zbormajster Remigius Klačanský.



Kňaz Ernst Walecka, ktorý zomrel 18. decembra, slúžil omše vo wolfsthalskom kostole 40 rokov. V novembri tohto roka oslávil aj 60. výročie kňazskej vysviacky. Jeho nástupcom v kostole rímskokatolíckej farnosti vo Wolfsthale je Artur Furman.