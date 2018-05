Zranená cyklistka v Slovenskom raji: Pomohli jej horskí záchranári

Záchranári ženu po príchode na miesto vyšetrili, zranené miesto jej zafixovali a terénnym automobilom ju transportovali do Hrabušickej Píly.

Slovenský raj 7. mája (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v pondelok v Slovenskom raji cyklistke, ktorá si pádom z bicykla pri rázcestníku Pod Vtáčím hrbom pravdepodobne spôsobila zlomeninu ramena. Horskí záchranári ju po príchode na miesto vyšetrili, zranené miesto jej zafixovali a terénnym automobilom ju transportovali do Hrabušickej Píly. Odkiaľ na vlastnú žiadosť žena pokračovala do nemocnice v sprievode manžela.



Informáciu zverejnila na svojej webstránke Horská záchranná služba (HZS).



Zranenému mladíkovi v Prosieckej doline pomáhalo šesť príslušníkov Horskej záchrannej služby



Šesťčlenná skupina horských záchranárov zo severnej aj južnej strany Západných Tatier pomáhala v popoludňajších hodinách v Prosieckej doline 22–ročnému českému turistovi, ktorý počas túry utrpel úraz predkolenia. Informovalo o tom operačné stredisko Horskej záchrannej služby (HZS).



Mladík si zranenie spôsobil asi 100 metrov od miestneho vodopádu. Horskí záchranári ho po príchode na miesto vyšetrili a poskytli mu zdravotnú starostlivosť. Následne ho na nosidlách transportovali do Prosieku a odtiaľ terénnym automobilom HZS do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.