Zraneného lyžiara v Derešskom kotli ratovali záchranári

Uviaznutý lyžiar utrpel úraz nohy, mal kŕče a bol mierne podchladený.

Jasná 24. marca (TASR) – Členovia Horskej záchrannej služby (HZS) z Oblastného strediska Nízke Tatry zasahovali v sobotu popoludní v žľabe Derešského kotla. Uviazol tam slovenský lyžiar. Pomáhali aj leteckí záchranári.



Ako informovala na svojej webovej stránke HZS, 30-ročný lyžiar zlyžoval do nesprávneho žľabu, ktorý sa končil strmým skalným prahom a zároveň nebolo možné vrátiť sa späť. Horskí záchranári požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov z Banskej Bystrice a zároveň odišli uviaznutému mužovi na pomoc záchranári HZS z Oblastného strediska Nízke Tatry.



"Po prílete do oblasti vzali leteckí záchranári na palubu jedného záchranára HZS, ktorého vysadili nad uviaznutým lyžiarom. Horský záchranár zaistil uviaznutého lyžiara, ktorý utrpel úraz nohy, mal kŕče a bol mierne podchladený. Spustili k nemu aj lekárku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby," informuje HZS.



Po ošetrení pacienta pomocou vrtuľníka v trojrohej sedačke evakuovali z terénu spolu s lekárkou, zraneného lyžiara previezli letecky do banskobystrickej nemocnice.