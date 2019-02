Zraneného skialpinistu a lyžiarku prevážal do nemocníc vrtuľník

Zranenému skialpinistovi pomáhala posádka leteckých záchranárov zo Žiliny.

Dolný Kubín/Čadca 17. februára (TASR) - V Malej Fatre v Sedle Medziholie utrpel v nedeľu po páde vo voľnom teréne zranenie oboch dolných končatín v oblasti členkov 46-ročný slovenský skialpinista. Vo Veľkej Rači si zase spôsobila zlomeninu predkolenia 38-ročná česká lyžiarka. Obom pomáhali leteckí záchranári, informovala TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



Zranenému skialpinistovi pomáhala posádka leteckých záchranárov zo Žiliny. "Lekár leteckých záchranárov bol z paluby k zranenému vysadený z opretia vrtuľníka. Po ošetrení ho v spolupráci s členmi Horskej záchrannej služby previezli k vrtuľníku, ktorý pristál neďaleko zraneného. Pacienta preložili na palubu a s podozrením na zlomeniny oboch členkov ho letecky previezli do Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne," uviedla Hopjaková.



Neskôr popoludní boli leteckí záchranári podľa nej opäť privolaní k lyžiarskemu úrazu, po neodkladnom vzlete zo svojej základne smeroval záchranársky vrtuľník do lyžiarskeho strediska Veľká Rača, kde sa nachádzala zranená 38-ročná česká lyžiarka. "Lekár bol do terénu vysadený pomocou palubného navijaka, na mieste jej zranenie ošetril, zafixoval a následne opäť pomocou lanovej techniky boli obaja z miesta evakuovaní. Počas medzipristátia ju záchranári preložili na palubu a letecky transportovali do Kysuckej nemocnice v Čadci," dodala.