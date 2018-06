TRAGÉDIA NA PRIECESTÍ: Nehoda v Bánovciach si vyžiadala život vodiča

Vo vlaku sa nachádzalo v čase zrážky približne 30 cestujúcich.

Bánovce nad Bebravou 5. júna (TASR) - Tragicky sa skončila zrážka osobného auta a vlaku, ku ktorej došlo v utorok krátko pred 5.30 h v úseku Bánovce nad Bebravou - Rybany. Nehoda si vyžiadala život vodiča osobného auta, informoval TASR hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



"Vo vlaku sa nachádzalo v čase zrážky približne 30 cestujúcich, ktorí sa nezranili. V osobnom aute bola zakliesnená jedna osoba. Hasiči po príchode na miesto vodiča vyslobodili pomocou vyslobodzovacieho náradia a odovzdali zdravotníkom. Jeho zranenia boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol," uviedol Petrík.



Nehoda na železničnom priecestí v bánovskej časti Biskupice si vyžiadala život 31-ročného muža z okresu Bánovce nad Bebravou, spresnila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. "Vodič vošiel s vozidlom Škoda Octavia do koľajiska vtedy, keď úsekom prechádzal osobný vlak. Ten po zrážke tlačil niekoľko desiatok metrov vozidlo pred sebou," ozrejmila s tým, že 31-ročný vodič na mieste nehody svojim zraneniam podľahol a 27-ročného rušňovodiča policajti podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.



K nehode došlo na železničnom priecestí, ktoré je zabezpečené výstražnou a zvukovou svetelnou signalizáciou, potvrdila pre TASR hovorkyňa Železníc SR Martina Pavliková.



Príčiny nehody podľa nej vyšetrujú, s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o chybu vodiča, ktorý nedodržal zákon o premávke na pozemných komunikáciách a vstúpil na železničné priecestie v čase, keď prichádzal vlak a bola dávaná výstraha. "Doprava v úseku Bánovce nad Bebravou - Chynorany je prerušená a premáva tam náhradná autobusová doprava," dodala.



"Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou, ktorý začal trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia a prečinu usmrtenia," uzavrela Antalová.







Polícia: Deň po preventívnej akcii zomrel mladý vodič po zrážke s osobným vlakom V utorok v skorých ranných hodinách vyhasol život mladého vodiča pri prejazde železničným priecestím chráneným svetelnou a zvukovou signalizáciou, avšak bez závor. Neprežil zrážku s osobným vlakom. O tragickej dopravnej nehode, ktorá sa udiala v katastri Bánoviec nad Bebravou, informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.



Pripomenula, že k úmrtiu došlo aj napriek pondelkovej (4.6.) celoslovenskej preventívnej akcii polície na železničných priecestiach, prednáškam a minulotýždňovej medzinárodnej akcii. Polícia vyzvala k väčšej obozretnosti pri prejazde železničným priecestím.



"Žiaľ, zdá sa, že ani enormná snaha polície nepomáha. Opäť platí, že každý jeden účastník musí prispieť k bezpečnosti v cestnej premávke. Nikto nesmie podceňovať prejazd cez železničné priecestie a tiež si treba uvedomiť, že stret s vlakom končí takmer vždy smrťou účastníka cestnej premávky," uviedla policajná hovorkyňa.



Minulý týždeň sa príslušníci Policajného zboru zapojili do medzinárodnej policajnej akcie, ktorá sa konala z podnetu RAILPOL - Európskej siete železničných polícií a na Slovensku niesla názov „Týždeň bezpečnosti na železnici". Cieľom policajnej akcie bolo poukázať na potrebu dodržiavania bezpečnosti v obvode železničných dráh a eliminovať vznik železničných nehôd.



Viac ako 600 policajtov vykonalo v spolupráci so zamestnancami železničných spoločností celkovo 91 skúšok na alkohol u rušňovodičov s negatívnym výsledkom a 305 skúšok u ostatných zamestnancov, ktorí majú vplyv na železničnú dopravu, s jedným pozitívnym výsledkom. Skontrolovali 603 priecestí, 757 chodcov a cyklistov, ako aj 903 vozidiel prechádzajúcich cez železničné priecestia.