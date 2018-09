Zrážka autobusu a osobného auta v Turni n/Bodvou si vyžiadala obeť

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová pre TASR potvrdila, že vodič osobného auta zraneniam podľahol. Ku kolízii malo podľa jej slov dôjsť okolo 17.00 h.

Turňa nad Bodvou 22. septembra (TASR) – Zrážka autobusu a osobného motorového vozidla, ktorá sa stala v sobotu podvečer medzi obcami Turňa nad Bodvou a Drienovec v okrese Košice-okolie, si vyžiadala jednu obeť.



Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová pre TASR potvrdila, že vodič osobného auta zraneniam podľahol. Ku kolízii malo podľa jej slov dôjsť okolo 17.00 h. Polícia dopravnú nehodu dokumentuje na mieste, bližšie informácie poskytne hneď, ako to bude možné.



Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach TASR informoval, že na mieste boli okrem ich príslušníkov aj záchranári a vrtuľník.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová, leteckí a pozemní záchranári transportovali do nemocnice spolu dve osoby.



Hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková informovala, že vrtuľník pristál na ceste vedľa dopravnej nehody. Podľa jej slov mal nebohý vodič osobného auta 19 rokov. "Leteckí záchranári si do svojej starostlivosti prevzali 22-ročného spolujazdca, ktorý utrpel zlomeninu stehennej kosti. Na mieste mu poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu vrtuľníka ho v stabilizovanom stave letecky transportovali na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach," doplnila.