Zrekonštruované haly v priemyselnom parku v Stropkove sú plne obsadené

Stropkov 11. januára (TASR) - Zrekonštruované haly v hnedom priemyselnom parku (HPP) v Stropkove sú plne obsadené investormi. Radnica by chcela zrekonštruovať aj ďalšiu časť a prilákať nových investorov.



"V jednej hale sídli slovensko-nemecká spoločnosť zaoberajúca sa montážou elektrotechnických komponentov. V druhej hale v zadnej časti parku sídli od kolaudácie HPP miestna spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním plastov. Najväčšia, dosiaľ nerekonštruovaná hala dokončená na prelome 80. a 90. rokov je v pôvodnom stave, keďže projekt HPP financovaný z eurofondov nerátal s jej rekonštrukciou," uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák s tým, že v súčasnosti pracuje v parku približne 60 ľudí.



Radnica podľa jeho slov registruje záujem investorov o vstup do parku, ale vzhľadom na to, že zrekonštruované haly sú obsadené, nemôžu im vyhovieť.



"V minulom roku bol okres Stropkov zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy. V rámci podpory, ktoré takéto regióny môžu získať od štátu, sa budeme uchádzať o prostriedky určené na rekonštrukciu niektorých priestorov, prípadne dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku. Následne by sme mohli uvažovať aj nad príchodom ďalších investorov," dodal Novák.