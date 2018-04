Zrekonštruovanú škôlku vo Vojanoch odovzdali do užívania

V rámci Environmentálneho fondu išla na obnovu objektu dotácia vo výške 40.000 eur.

Vojany 5. apríla (TASR) – Zrekonštruovanú budovu materskej školy v obci Vojany v Michalovskom okrese vo štvrtok odovzdali do užívania za prítomnosti ministrov životného prostredia Lászlóa Sólymosa a dopravy Árpáda Érseka (obaja Most-Híd). Aj to bol jeden z dôvodov ich návštevy na Zemplíne.



V rámci Environmentálneho fondu išla na obnovu objektu dotácia vo výške 40.000 eur. Podporovať tak môžu podľa ministra envirorezortu projekty, ktoré znižujú energetickú náročnosť nielen škôl, škôlok, kultúrnych domov, ale aj obecných úradov. V tomto roku majú na tieto aktivity vyčlenených 10 miliónov eur.



"Keď človek odovzdáva takúto budovu pre deti, voči ktorým, ja si myslím, máme tú najväčšiu zodpovednosť, aby mohli vyrastať v príjemnom, peknom a zdravom prostredí, tak to je vždy taká príjemná chvíľa pre každého. Som rád, že aj tu vo Vojanoch a nielen tu, ale aj vo viacerých obciach na celom Slovensku sa môžu takéto projekty realizovať a ministerstvo životného prostredia ich podporuje," uviedol Sólymos pre TASR. Cieľom projektov je podľa jeho ďalších slov okrem zlepšenia energetickej efektivity budov, čo sa odrazí v nižších nákladoch na ich prevádzku pre obec, aj obnova ich vzhľadu.



Ako TASR informoval starosta obce Štefan Czinke, materskú školu postavili v roku 1978. V rámci dotácie realizovali napr. zateplenie budovy, výmenu drevených okien za plastové, tiež vonkajších parapetov, odkvapových rigolov či bleskozvodov. "Máme dve triedy, dokopy navštevuje škôlku 33 detí," doplnil s tým, že v budove sa nachádza tiež kuchyňa, v ktorej sa pripravujú obedy aj pre žiakov miestnej základnej školy.