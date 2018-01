Zrekonštruovanú športovú halu v Liptovskom Hrádku onedlho sprístupnia

Podľa primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera je hala v podstate už dokončená.

Liptovský Hrádok 14. januára (TASR) – Úplná rekonštrukcia a modernizácia Mestskej športovej haly v Liptovskom Hrádku sa blíži ku koncu. Verejnosti ju sprístupnia najneskôr v apríli. Stavebné práce sa začali v lete minulého roka a celkové náklady predstavujú 480.000 eur, z ktorých 100.000 eur dal Úrad vlády SR.



Podľa primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera je hala v podstate už dokončená. "Chýbajú len niektoré interiérové úpravy a výmena palubovky. Keďže sa však v priestoroch robili omietky a mokré procesy, prostredie ešte nie je dostatočne vyzreté. S jej inštaláciou sa preto musí čakať," povedal Tréger.



Zo starého športoviska zostal po rekonštrukcii iba základ. "V zimnom období priestory nebolo možné vykúriť, pretože to boli v podstate len drevené steny, kde chýbala izolácia a strop bol úplne nezateplený," vysvetlil šéf radnice. Záujem o halu bol od jari do jesene veľký, no v zimných mesiacoch vznikal problém. "Keď bolo vonku napríklad mínus 15 stupňov Celzia, nedokázali sme priestory vykúriť nad 12 stupňov. Prevádzka haly bola preto obmedzená. Neskôr sme ju museli úplne zrušiť," priblížil.



Momentálne sú priestory športovej haly obložené purpenovými panelmi a presakovanie tepla je takmer dvanásťkrát nižšie, ako tomu bolo pred rekonštrukciou. "Ušetríme takmer 18.000 eur len na vykurovaní, pretože hala má úplne nový skelet, interiér aj rekuperáciu a dosahuje štandard vyššej triedy," povedal Tréger.



Samospráva mesta sa chce tento rok zamerať aj na rekonštrukciu šatní, prístavbu športového zariadenia a regeneráciu návštevníkov vo forme sauny. V areáli haly sa nachádzajú aj štyri neudržiavané kurty. Tri z nich by chcel Tréger v budúcnosti zrušiť. Nahradiť by ich malo otvorené hokejbalové ihrisko pre deti.