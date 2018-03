ZŠ A. Dubčeka v Bratislave chce obnoviť ihrisko s osvetlenou dráhou

V Bratislave je podporených ďalších sedem verejnoprospešných aktivít pre zlepšenie života obyvateľov, ktoré budú realizované od apríla do októbra.

Bratislava 26. marca (TASR) – Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka v bratislavskej Karlovej Vsi chce obnoviť vyše 20 rokov zanedbaný školský športový areál. Spoločne plánujú vybudovať futbalové ihrisko pre deti, bežeckú dráhu so solárnym osvetlením a rekonštruovať dve volejbalové ihriska na nerovnej trávnatej ploche.



Tieto zámery uvedené občianske združenie (OZ) zrealizuje vďaka podpore zo zamestnaneckého grantovému programu Nadácie VÚB Pomôžte svojej komunite. V tomto roku záujem prejavilo 213 neziskových organizácií zo Slovenska, čo je o 22 žiadateľov viac ako vlani.



"Pre veľký záujem správna rada nadácie rozhodla o zvýšení podpory z 30.000 na 50.000 eur, vďaka čomu získa podporu namiesto plánovaných 20 až 35 najzaujímavejších a najužitočnejších zamestnaneckých komunitných projektov," zdôvodnila Alena Walterová z uvedenej banky.



V Bratislave je podporených ďalších sedem verejnoprospešných aktivít pre zlepšenie života obyvateľov, ktoré budú realizované od apríla do októbra. OZ Náš Devín projektom Oáza oddychu zrekonštruuje pri dome kultúry jeho schátrané nádvorie. Vznikne tam relaxačná zóna pre Devínčanov od detí po dôchodcov, knižnica, sála na voľnočasové aktivity a kultúrne podujatia.



Workshopy pre deti, mládež a rodičov zamerané na zábavné skákanie cez švihadlo plánuje vrakunská ZŠ na Železničnej ulici. Projektom Skáče celá Vrakuňa si účastníci workshopu vyskúšajú rôzne druhy preskokov cez špeciálne korálkové švihadlo a zoznámia sa s novým športom na Slovensku - rope skippingom. Ružinovský Brasko sport klub si zveľadí športovisko a pre deti s rodičmi bude organizovať športové popoludnia, aby podchytil k pohybu celé rodiny.



Bratislavské Združenie na záchranu Lietavského hradu chce sprístupniť farskú pec v hradnej kastelánskej izbe. Dobrovoľníci postavia funkčnú kachľovú pec, ktorá im a verejnosti umožní využívať priestor aj v zimných mesiacoch na oddych a poznanie. Postavia ju z kusov starej pece zo žilinskej fary - kultúrnej pamiatky, ktorú sa podarilo pred zbúraním rozobrať a tým zachrániť.



Ďalšie tri projekty pomôžu Petržalčanom. OZ Na hrane obnoví sochu Slnečné hodiny s lezeckou detskou stenou. OZ Pedál prestaví 570-metrovú bikrosovú dráhu na Haanovej ulici na pump track pre širokú verejnosť. Dráha z vybudovaných vĺn a klopených zákrut bude slúžiť začínajúcim i pokročilým cyklistom, deťom, mládeži a dospelým. OZ Viac ako vzdelanie projektom Poďme spolu lietať do vesmíru chce organizovať športovo-vzdelávacie podujatia a zážitky pre Petržalčanov. Na workshopoch si môžu vyskúšať fyzikálne a chemické experimenty, zúčastniť sa rôznych športových podujatí a koncertov spojených s vypustením balóna do stratosféry skupinou mladých fyzikov, matematikov a programátorov.