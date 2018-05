ZŠ Škultétyho v Nitre sa dostala do povedomia ľudí vďaka športu

Na športovanie majú žiaci vytvorené na škole ideálne podmienky.

Nitra 21. mája (TASR) – Do povedomia verejnosti sa Základná škola Škultétyho v Nitre dostala aj vďaka výborným výsledkom svojich žiakov v športových súťažiach, predovšetkým v loptových hrách. Tie sa začali na škole rozvíjať už v roku 2005.



"Vtedy bolo na škole založené Centrum voľného času, ktoré bolo zamerané na hádzanú. To funguje dodnes, postupne sme ho však rozšírili a otvorili aj ďalšie oddelenia, tanečné, hudobné, spevácke," skonštatovala riaditeľka školy Henrieta Martincová. Škola je zapojená do Mestskej školskej ligy, organizuje rôzne športové turnaje a podujatia, lyžiarsky a plavecký výcvik.



Na športovanie majú žiaci vytvorené na škole ideálne podmienky. V roku 2016 pribudlo v areáli školy multifunkčné ihrisko, z finančných zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli zrekonštruované obidve telocvične. Veľká slúži na loptové hry, menšia na gymnastiku.



V priebehu troch rokov plánuje škola rozšíriť detské ihrisko, ktoré využívajú najmä deti v školskom klube, a vybudovať vlastnú atletickú dráhu.



V areáli školy sa nachádza aj hokejová hala. "Často tu bývajú hokejové kempy, spolupracujeme s krasokorčuliarskym klubom. V bezprostrednej blízkosti školy je mestská športová hala, ktorú využívame najmä vtedy, keď organizujeme väčšie okresné alebo krajské súťaže," povedala Martincová. Škola spolupracuje s hádzanárskym a basketbalovým klubom, veľmi dobré výsledky však podľa slov riaditeľky dosahujú aj atléti, gymnastky, karatisti.