ŽSR opravujú motor slúžiaci na odvetrávanie v Čremošnianskom tuneli

Zvolen 5. marca (TASR) - Čremošniansky tunel medzi Turčianskymi Teplicami a Banskou Bystricou, ktorý je jedným z mála železničných tunelov na Slovensku s núteným vetraním motormi poháňaných ventilátorov, prechádza aktuálne opravou. Vyžiadala si ju porucha ložísk na motore. Vetranie v tuneli je preto na čas odstavené.



Ako pre TASR uviedla zástupkyňa riaditeľky Odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR Ivana Popluhárová, opravený motor v Čremošnianskom tuneli bol už vo februári osadený, avšak následne boli zistené iné technické problémy, a to s remeňovými prevodmi. "Tieto problémy nebolo možné zo strany ŽSR predpokladať. Keďže v tomto prípade ide tiež o časovo náročné opravné práce, predpoklad uvedenia do prevádzky je orientačný – približne koniec júna 2018," uviedla.



ŽSR sa starajú o správu a údržbu 76 železničných tunelov. Väčšina z nich má prirodzené vetranie cez portály, no niektoré z nich majú aj jedinečné odvetrávanie v podobe vetracích šácht tzv. "komínovým ťahom" alebo nútené vetranie motormi poháňaných ventilátorov. V sieti ŽSR majú špeciálnu vetraciu šachtu štyri tunely – okrem Čremošnianskeho, kde je nutná výmena vzduchu formou nútenej ventilácie, aj Bratislavský tunel č.1, Bralský – kde je otvorené vetranie komínovým ťahom a Bujanovský. Vetranie, či už prirodzené cez vetraciu šachtu, alebo nútené, slúži na odvod znečisteného vzduchu spalinami vzniknutými prevádzkou parnej trakcie, alebo motorovej (dieselovej) trakcie z tunelovej rúry. Niečo podobné je dnes samozrejmosťou pri budovaní cestných tunelov.



"V nových železničných tuneloch sa uvažuje väčšinou s prevádzkou elektrických lokomotív, návrh núteného vetrania tunelovej rúry pri veľmi dlhých tuneloch vyplynie z posúdenia v projektovom návrhu. Nútené vetranie sa navrhuje len v chránených únikových cestách," vysvetľuje námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku Miroslav Kocák.



Čremošniansky tunel je z pohľadu vetrania slovenským unikátom. Postavený bol v rokoch 1940-1944. Dĺžka tunela je 4,697 km, ide o tzv. vrcholový tunel s lomom sklonu nivelety trate v tuneli s odvodnením tunela obojstranne smerom k portálom. Vetracia šachta v Čremošnianskom tuneli, má výšku 96 m a priemer 4,5 m. Na povrchu je ukončená oceľovým výfukom so zabudovaným ventilátorom.