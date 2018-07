ŽSR predávajú vo Zvolene kultúrny dom, občania môžu prísť o koncerty

Železnice chceli objekt predať už pred asi 15 rokmi. Ponúkali ho dokonca mestu Zvolen za korunu. Magistrát ale vtedy neprejavil záujem.

Zvolen 13. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) chcú predať svoj viac ako 50-ročný kultúrny dom vo Zvolene. Pýtajú zaň 1,42 milióna eur. Keďže železničiarsky "kulturák" má za sebou dlhú históriu, stále využitie a je neďaleko centra, Zvolenčania sa boja, že by sa mohol dostať do rúk ľudom, ktorí by z neho urobili objekt komerčného využitia a na kultúru by sa už nedostalo.



Podľa bývalého vedúceho domu kultúry Mariána Kološtu železnice chceli objekt predať už pred asi 15 rokmi. Ponúkali ho dokonca mestu Zvolen za korunu. Magistrát ale vtedy neprejavil záujem. "Myslím si ale, že pre ďalšie zachovanie kultúry v meste, organizovanie podujatí či nácvik súborov by bolo najlepšie, aby sa so železnicami na prevzatí dohodlo práve mesto," hovorí Kološta.



Objekt však potrebuje investície a to najmä do technického vybavenia. Naposledy tam išli väčšie peniaze v polovici 90. rokov uplynulého storočia, keď sa budova stala dočasne "hracím priestorom" profesionálneho Divadla J. G. Tajovského, ktoré vtedy prechádzalo rekonštrukciou.



Železnice využívali desiatky rokov "kulturák" nielen na svoje aktivity, ale zázemie tam mali a stále aj majú dva železničiarske folklórne súbory Zornička a Marína. Okrem toho sa tam konajú aj kultúrne a spoločenské podujatia organizované rôznymi miestnymi združeniami a agentúrami.



"Akonáhle sa ku mne dostala informácia, že ŽSR predávajú dom kultúry na Sokolskej ulici, začali sme konať. Síce nejde o majetok mesta, význam tejto kultúrnej ustanovizne je však pre Zvolenčanov nepopierateľný, preto sa určite nebudeme iba prizerať jej predaju. Samozrejme zvažujeme aj možnosť, že by sa mesto zúčastnilo obchodnej súťaže, v tejto chvíli však v prvom rade potrebujeme zozbierať informácie o súťaži, podmienkach a samozrejme aj o samotnej budove. Za týmto účelom sme vyvolali niekoľko stretnutí, niektoré sme už absolvovali, niektoré absolvujeme v najbližších dňoch. Predbežne som tiež ohlásila svoj zámer zvolať na koniec júla rokovanie mestského zastupiteľstva a prediskutovať otázku domu kultúry s poslancami," uviedla pre TASR primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



Mesto má síce k dispozícii vlastný kultúrny dom na sídlisku Podborová, ktorý prevzalo od vojakov začiatkom 90. rokov uplynulého storočia, dodnes sa však kvôli svojej polohe, nedostatočnému technickému zázemiu a nemultifuknkčnému priestoru využíva iba sporadicky. Dom kultúry ŽSR by však po určitých úpravách mohol spĺňať požiadavky na organizovanie rôznorodých podujatí všetkých umeleckých žánrov.