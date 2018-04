ŽSR upozorňuje na výluku v úseku Medzibrodie nad Oravou – Párnica

Spoločnosť zrealizuje výmenu koľajníc, opravu geometrickej polohy koľaje strojným podbíjaním a strojný výrub krovín a porastov v okolí trate.

Medzibrodie nad Oravou 13. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich na výluku v úseku Medzibrodie nad Oravou - Dolný Kubín - Párnica. Od pondelka 16. apríla, v čase od 7.20 hod. do 13.40 hod., budú ŽSR realizovať výlukové práce v úseku Medzibrodie nad Oravou – Dolný Kubín. V dňoch 17. až 19. apríla, v čase od 8.50 hod. do 13.40 hod., bude výluka v úseku Dolný Kubín – Párnica. TASR informoval Dávid Bozsaky zo ŽSR.



V uvedených medzistaničných úsekoch spoločnosť zrealizuje výmenu koľajníc, opravu geometrickej polohy koľaje strojným podbíjaním a strojný výrub krovín a porastov v okolí trate. „Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko,“ uviedol Bozsaky.



Dodal, že ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác.