VIDEO: ŽSR uzatvorila podchod a lávku, ktoré H.Hričov odmieta prevziať

Podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej ide o vyvolané investície v rámci modernizácie železničnej trate, ktorých výstavbu si obec sama vyžiadala.

Horný Hričov 15. októbra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uzatvorili v Hornom Hričove (okres Žilina) pre verejnosť podchod a zrekonštruovanú lávku nad železničnou traťou, ktoré obec dlhodobo odmieta prevziať do správy.



Podľa hovorkyne ŽSR Martiny Pavlikovej ide o vyvolané investície v rámci modernizácie železničnej trate, ktorých výstavbu si obec sama vyžiadala. "Patová situácia trvá už desiaty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúšali sa viackrát s obcou dohodnúť, intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predstaviteľom obce túto situáciu vyriešiť. Keďže obec naďalej prevzatie objektov do svojej správy ignoruje, ŽSR rozhodli o okamžitom uzatvorení objektov, ktoré nemajú správcu. Dôvod je, že bez správcu môže dôjsť z dôvodu nevykonávanej správy a údržby objektov k úrazu občanov, ničeniu a poškodzovaniu objektu," uviedla.







Starosta Horného Hričova Dušan Ďuríček vysvetlil, že uzatvorenie časti podchodu obec Horný Hričov a jej občanov nijakým spôsobom neobmedzuje. "Obec Horný Hričov podá podnet na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene Štrukturálnych fondov Európskej únie na území SR a samozrejme s uvedeným podnetom sa obrátime aj na Európsky parlament a Európsku komisiu," podotkol Ďuríček.



Doplnil, že obec odmieta obidva objekty prevziať z dvoch dôvodov. "Záväzné stanovisko, ktoré vydal môj predchodca, nebolo podporené uznesením obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vôbec nevedelo o tom, že takéto stanovisko bolo vydané a o majetku obcí môže rozhodovať iba obecné zastupiteľstvo. Druhým je nefunkčnosť jednotlivých objektov. Uvedený podchod je predimenzovaný, veľmi náročný na údržbu. Obec, ktorá má 800 občanov, nemá finančné prostriedky na to, aby takúto megalomanskú stavbu mohla dlhodobo udržiavať, robiť servis a starať sa o ňu," povedal Ďuríček.



"Odmietanie prevziať vyvolané investície do správy miest a obcí, hoci si ich sami pri príprave modernizácie vyžiadali, je novým množiacim sa problémom ŽSR na viacerých ukončených stavbách modernizácie tratí. ŽSR sú v tomto prípade bezmocné. Obec je zároveň schvaľovateľom projektu, zároveň preberá objekt a zároveň rozhoduje o kolaudácii," popísal legislatívnu situáciu generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy s tým, že každá obec či mesto projekt modernizácie pripomienkovali a schválili, takže argumenty proti neobstoja.



Podľa starostu Horného Hričova nie je pravda, že obec odmietla prevziať podchod. "Obec deklarovala, že ak s ňou ŽSR uzatvoria zmluvu o úhrade všetkých nákladov spojených so správou tohto objektu, na ktorý obec nemá finančné zdroje a ani ľudské kapacity, obec objekt prevezme. Tento návrh ŽSR zmietla zo stola, a preto obec nemala inú možnosť ako prevzatie odmietnuť," podotkol Ďuríček.



Novovybudované objekty - vyvolané investície v rámci modernizácie ako sú mosty, cesty, podjazdy, nadchody nemôžu ŽSR podľa Pavlikovej v zmysle zákona spravovať. "Keďže rozsah činnosti a pôsobnosti manažéra infraštruktúry je striktne definovaný zákonom o dráhach a prevádzkovať spomenuté stavebné objekty nie je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Podchod aj zrekonštruovaná lávka boli súčasťou modernizácie železničného úseku Považská Teplá - Žilina. Náklady na presun lávky z Dolného Hričova do Horného Hričova dosiahli 130.000 eur. Výstavba podchodu pre peších v Hornom Hričove stála 675.000 eur," dodala hovorkyňa ŽSR.



Podobné problémy ako Horný Hričov majú podľa Ďuríčka aj iné obce a mestá na Slovensku. "Aj touto cestou by som ich chcel vyzvať, aby ma kontaktovali. Pretože cítim potrebu stať sa koordinátorom postupu v rámci celého Slovenska, čo sa týka postoja ŽSR a celej modernizácie," uzavrel hornohričovský starosta.