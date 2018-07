ŽSR zabezpečia opravu tunela medzi Hornou Štubňou a Skleným

Práce budú pokračovať v nočných výlukách až do 12. júla do 4.00 h. Vykonávať ich budú zamestnanci ŽSR. Počas týchto výluk nie sú obmedzenia v osobnej doprave.

Horná Štubňa 6. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečia údržbu a opravu tunela na úseku Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Výlukové práce zrealizujú 8. júla od 23.00 h do 24.00 h a 9. júla od polnoci do 4.00 h, informoval v piatok TASR Ondrej Mlynka z odboru komunikácie ŽSR.



"Práce budú pokračovať v nočných výlukách až do 12. júla do 4.00 h. Vykonávať ich budú zamestnanci ŽSR. Počas týchto výluk nie sú obmedzenia v osobnej doprave," doplnil Mlynka.