ZSSK CARGO hľadá adeptov na povolanie rušňovodiča

Bratislava 16. januára (OTS) - ZSSK CARGO príjme do pracovného pomeru ďalších rušňovodičov, a to hlavne pre región Bratislava. Spoločnosť pripravuje budúcich rušňovodičov vo vlastnej réžii na povolanie v kurzoch. Podmienkou pre uchádzačov o zaradenie do kurzu je stredoškolské vzdelanie s maturitou v odboroch: elektrotechnika, strojárstvo, doprava s technickým zameraním, psychická a zdravotná spôsobilosť pre zmyslovú skupinu 1 v zmysle zákona o dráhach.Štátny železničný nákladný dopravca aktuálne prechádza obdobím, kedy mu chýbajú vyššie počty zamestnancov v profesii rušňovodič. Hlavným dôvodom je vysoký priemerný vek zamestnancov spoločnosti, ktorý dosahuje takmer 48 rokov. ZSSK CARGO zamestnáva v súčasnosti celkom 936 rušňovodičov, z ktorých aktuálne je vo výcviku 31 rušňovodičov. Celkovo ZSSK CARGO chýba do naplnenia prevádzkovej potreby vyše sto rušňovodičov. Prevažná časť z tohto počtu chýba v bratislavskom regióne. Takmer všetci prijatí rušňovodiči doposiaľ úspešne absolvovali kurz. Je to najmä vďaka prepracovanému systému prípravy zamestnancov na toto atraktívne a žiadané povolanieDo výberového konania sa treba prihlásiť najneskôr do 19.1.2018, bližšie informácie nájdete na