VIDEO: Zuberecké múzeum žije aj v zime. Znejú ním koledy i vinšovačky

Na snímke Múzeum Oravskej dediny v Zuberci Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zuberec 29. decembra (TASR) - Počas letnej i zimnej turistickej sezóny sa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci uskutočňuje pre návštevníkov celý rad kultúrnych programov, medzi nimi aj Večer v múzeu, ktorý prebieha už niekoľko rokov. Počas sviatočného obdobia je inak nazývaný aj Vianočný večer v múzeu, pretože celý program sa nesie v duchu kolied, vinšov, betlehemských hier a oravských tradícií. Prvé predstavenie tohtoročných vianočných sviatkov prebehne už v piatok.Počas programu majú návštevníci vo väčších skupinkách možnosť prejsť sa po múzeu s odborným výkladom doplneným humornými príhodami zo života Oravcov a so sprievodom heligónky.vysvetlil pre TASR riaditeľ Múzea oravskej dediny Richard Janoštín.Múzeum je rozdelené na päť menších celkov - Dolnooravský rínok, Hornooravskú ulicu, Goralské lazy, Kostol s cintorínom a Mlynisko s vodnými technickými stavbami.priblížil.Vianočný program sa začína v období medzi sviatkami, v rozmedzí od 29. decembra do začiatku januára. V rámci Večera v múzeu pokračuje séria podujatí aj po Vianociach, a to každú stredu večer, prípadne v štvrtky a piatky až do polovice marca. Múzeum je otvorené celoročne, no najväčšiemu náporu čelia počas letných prázdnin. Tie tvoria až polovicu návštevnosti z celého roka.V tomto roku oslávilo múzeum 50 rokov od položenia základného kameňa.skonštatoval riaditeľ a dodal, že počas osláv si pripomenuli prvotný zámer jeho vzniku - zachovať určitú časť architektúry a bývania na Orave.vysvetlil.Jedno z najdetailnejšie zachovaných múzeí v prírode sa rozkladá na poľane Brestová v podhorí Západných Tatier – Roháčov, preteká cezeň horský potok Studená. Pôvodne boli na tomto mieste urbárske pasienky obyvateľov Zuberca. Stavby v múzeu sú väčšinou originály, ktoré pôvodne stáli v rôznych lokalitách na Orave.