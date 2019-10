Z účtu obce Tibava zmizli všetky financie, prípad rieši polícia

Tibava 18. októbra (TASR) – Z účtu obce Tibava v okrese Sobrance zmizli všetky finančné prostriedky. Štatutár obce podal hneď po zistení tejto skutočnosti trestné oznámenie a návrh na reklamáciu účtov. Pre TASR to potvrdil starosta Tibavy Marián Čuhanič.



Podľa Čuhaničových slov došlo k neoprávnenému výberu 21.000 eur medzi 9. a 10. októbrom. Pri snahe vybrať prostredníctvom bankomatu finančnú hotovosť na úhradu výplat pre zamestnancov obce zistil, že na obecnom účte nie je dostatok finančných prostriedkov. "Hneď som išiel na pobočku a začali sme riešiť, čo sa stalo," uviedol Čuhanič a dodal, že naposledy obecný účet použil 9. októbra. "Šťastie je to, že sa to zistilo ani nie 24 hodín po uskutočnení transakcie," doplnil s tým, že z hlavného obecného účtu neznámy páchateľ previedol 15.000 eur a z podúčtu ďalších 6000 eur.



Finančná inštitúcia, v ktorej má obec evidovaný svoj účet, podľa slov jej hovorkyne "neeviduje žiadne klientske transakcie, ktoré by neboli riadne autorizované prihlasovacími údajmi klientov".



Čuhanič si on-line prevod prostriedkov vysvetliť nevie, vo veci podal trestné oznámenie. Potvrdila to i polícia. "Polícia v tejto súvislosti prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu podvodu, ktoré v súčasnosti preveruje, a v zákonom stanovenej lehote rozhodne o ďalšom postupe," uviedla v tejto súvislosti košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Ako Čuhanič doplnil, nenavrátenie prostriedkov by bolo pre obec likvidačné. "Ekonomická situácia obce je nastavená tak, že podielové dane, ktoré prídu, vzápätí aj odídu. Platíme odvody, sú nastavené určité platby v rámci našich projektov. Vôbec si neviem predstaviť, ako to budeme riešiť. Iné stanovisko, ako je vrátenie peňazí, ani nepripúšťam," uzavrel s tým, že obec v súčasnom období realizuje úhradu faktúr za projekt zníženia energetickej náročnosti materskej školy. Krytie päťpercentnej spoluúčasti predstavuje sumu 17.041,10 eura.