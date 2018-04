ZUŠ v Banskej Štiavnici oslavuje 60. výročie svojho založenia

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Banskej Štiavnici tento rok slávi 60. výročie svojho založenia. Na snímke budova Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici, ktorá sídli na Námestí sv. Trojice. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Žiackou súťažou odkazuje ZUŠ na duchovnú a umeleckú hodnotu Kalvárie

ZUŠ za 60 rokov existencie vychovala viacerých úspešných absolventov

Banská Štiavnica 23. apríla (TASR) - Základná umelecká škola (ZUŠ) v Banskej Štiavnici tento rok slávi 60. výročie svojho založenia. O jej založenie sa podľa riaditeľky Ireny Chovanovej zaslúžili viaceré osobnosti.priblížila pre TASR Chovanová.Vo svojich počiatkoch mala škola len hudobný odbor a pracovali v nej traja učitelia. Vyučoval sa klavír, husle a akordeón. Sídlila v dome osvety, neskôr v budove štátnej banky na Ulici Andreja Kmeťa. Až neskôr sa presťahovala do samotného srdca Banskej Štiavnice, na Námestie sv. Trojice, kde v historických priestoroch sídli dodnes.skonštatovala riaditeľka. Založila dva dramatické súbory a robila mnohé projekty aj pre mesto. Žiakov školy sa snažila zapojiť do projektov aj spolu s miestnymi ochotníckymi hercami. Jedným z najdojímavejších predstavení boli podľa Chovanovej pašie na miestnej kalvárii.V tomto období podľa jej slov školu navštevovali aj mnohí terajší pedagógovia.dodala Chovanová.ZUŠ aktuálne navštevuje okolo 400 žiakov, elokované pracovisko má v neďalekej Banskej Belej. Najväčší záujem je medzi žiakmi o hudobný odbor. Ponúka vyučovanie hry na klavíri, keyboarde, organe, husliach, gitare, kontrabase, akordeóne, zobcovej flaute, bicích nástrojoch, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, ale aj hlasovú výchovu, spev a hudobnú kompozíciu. Žiaci tu môžu navštevovať i detský spevácky zbor Zborík.podotkla Chovanová.Najmladším odborom na škole, ktorý vznikol len pred pár rokmi, je tanečný odbor. Svoje výsledky prezentujú jeho žiaci počas celého roka, no najmä na Dňoch otvorených dverí a špeciálnompod Morovým stĺpom na Námestí Sv. Trojice. Nejedným úspechom na súťažiach sa môžu pochváliť aj žiaci výtvarného odboru či literárno - dramatického odboru.Charakter a atmosféru školy vystihuje aj jej hymna s názvom Kúzelný teáter. V jej refréne sa spieva:Na historickú a umeleckú hodnotu, ale zároveň aj bohaté duchovné bohatstvo banskoštiavnickej Kalvárie upriamuje pozornosť výtvarná a spevácka súťaž, ktorú organizuje Základná umelecká škola (ZUŠ) v Banskej Štiavnici. Súťaž s názvom Duchovný a umelecký obraz banskoštiavnickej Kalvárie oslovuje nielen miestne talentované deti, ale školákov z celého Slovenska.poznamenala riaditeľka školy Irena Chovanová.Jej súčasťou je okrem výtvarnej aj spevácka časť, ktorú sa organizátori tiež snažili odlíšiť od ostatných súťaží.priblížil Chovanová. Súťaž sa podľa jej slov stretla s veľmi dobrým ohlasom, podarilo sa im už zorganizovať dva ročníky.Pred dvoma rokmi prišla banskoštiavnická ZUŠ s ďalšou novinkou a to súťažnou prehliadkou Banskoštiavnické kladivká. Myšlienka Martina Jánošíka vytvoriť takúto prehliadku vznikla spolu s nápadomnových klavírnych skladieb pre deti od mladšej generácie slovenských skladateľov.dodala Chovanová.Súťaž, ktorá sa koná vždy v máji, oslovila široké spektrum žiakov z celého Slovenska.uviedla Chovanová s tým, že na organizácii prehliadky spolupracuje škola aj s Akadémiou umení.Úspechy žiaci jednotlivých odborov žnú aj na ďalších súťažiach, ktoré počas roka absolvujú. Jednou z nich je napríklad výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas, pre ktorú je typické environmentálne zameranie.Za 60 rokov svojho pôsobenia sa môže banskoštiavnická Základná umelecká škola (ZUŠ) pochváliť viacerými absolventmi, ktorí uspeli vo svete umenia, divadla či hudby. Na tých najvýznamnejších si zaspomínali aj počas oficiálnych osláv pri príležitosti 60. výročia založenia školy.priblížila riaditeľka školy Irena Chovanová.O krásnych spomienkach v súvislosti s banskoštiavnickou ZUŠ hovorí jej úspešná absolventka Barbora Šaling Legényová.podotkla Šaling Legényová pre TASR.Už počas štúdia na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave absolvovala množstvo koncertov a recitálov. Jej spev mohla verejnosť obdivovať na rôznych podujatiach na Bratislavskom hrade, Pálffyho paláci, Zichyho paláci ale aj na výstavisku v Inchebe. Od roku 2001 spolupracuje s kaštieľom v rodnom Svätom Antone, kde sa prezentuje vlastnými koncertmi. Veľmi úspešný bol aj koncert v kaplnke kaštieľa pre vnuka bulharského cára Ferdinanda Coburga Simeona Coburga s manželkou. Aj napriek tomu, že Šaling Legényová žije a pôsobí v Bratislave, vo svojom rodisku vedie Chrámový zbor pri farskom kostole.priblížila riaditeľka s tým, že odevný dizajn aj vyštudovala. V roku 2013 získala cenu Best Fashion Graduate, ktorej súčasťou bola napríklad aj účasť na International Fashion Showcase počas London Fashion Week.