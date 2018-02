Zvernica v Topoľčiankach je plná, zubry predali do Maďarska i na Oravu

Vlani sa vo zvernici narodilo deväť zubrov.

Topoľčianky 10. februára (TASR) – Zubria zvernica Topoľčianky má problém s vysokým stavom zvierat. Zubrom sa tu darí a ich populácia postupne prekračuje kapacitu 140-hektárového areálu.



Vlani sa vo zvernici narodilo deväť zubrov, Odštepný závod Lesy SR v Topoľčiankach preto musel problémy s veľkým počtom zvierat riešiť. „Tie stavy boli vysoké, ale našťastie sa nám ich podarilo znížiť veľmi dobrým spôsobom. Dali sme do Maďarska 11 kusov zubrov a ďalšie sme potom predali do Národného parku Poloniny,“ vysvetlil riaditeľ závodu Milan Garaj.



V súčasnosti už Lesy SR pripravujú aj predaj troch zubrov na Oravu, kde by sa mali stať atrakciou u súkromného chovateľa. „Momentálny stav je 24 kusov, čo je už pre výmeru zvernice znesiteľné. Máme už s našimi kolegami z Maďarska dohodnuté, že tento rok od nás odoberú ďalších päť kusov. Takže sa dostaneme k číslu 19 až 20 kusov, čo už je na výmeru zvernice únosné,“ povedal Garaj.



Pre turistov, ktorí sa radi chodia pozerať na majestátne zubry, je dobrou správou, že Lesy SR v spolupráci s obcou Lovce pripravujú rekonštrukciu príjazdovej cesty, ktorá je momentálne vo veľmi zlom stave. „Máme informáciu, že sa obci podarilo majetkovo a právne usporiadať pozemky pod touto komunikáciou, takže my sami sme sa stali iniciátormi toho, aby sa cesta opravila. Určite sa na prácach budeme podieľať spolufinancovaním. Stav tejto cesty nás veľmi ťaží, chceme aby ľudia mali k zvernici dobrý prístup. Predpokladám, že jej oprava by sa mohla zrealizovať už toto leto,“ dodal Garaj.



Ako pripomenul, Lesy SR investujú každoročne aj do samotnej zvernice. Peniaze smerujú do krmiva i samotnej prevádzky. V rámci investícií ide najviac zdrojov do opráv a budovania oplotenia. „Len na tento účel vynaložíme okolo 35.000 eur ročne. Okrem toho sa budujú senníky a spevňujú a rozširujú sa aj deliace sektory,“ doplnil Garaj.