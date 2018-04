Asi 300 detí z 5 škôl naplnilo pri čistení Zvolena odpadom 77 vriec

Najviac odpadu nazbierali vo Višňovskom parku, na Zlatom Potoku v okolí základnej školy a na turistickom chodníku smer Červený Medokýš, a to napriek tomu, že sa mnohé z lokalít pravidelne čistia.

Zvolen 17. apríla (TASR) - Takmer 300 detí zo zvolenských základných a stredných škôl sa doteraz zúčastnilo jarnej očisty mesta, ktorú zorganizoval tamojší magistrát pod názvom Spolu vyzbierame viac. Deti zatiaľ vyzbierali 77 vriec odpadkov v rôznych lokalitách mesta.



"Najviac odpadu nazbierali vo Višňovskom parku, na Zlatom Potoku v okolí základnej školy a na turistickom chodníku smer Červený Medokýš, a to napriek tomu, že sa mnohé z lokalít pravidelne čistia," skonštatovala hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Ježovičová. "Samotné deti boli často prekvapené, čo všetko v húštinách našli. Od obyčajných smetí, po súčiastky od áut, oblečenie, elektroniku a iné," dodala.



Do brigád sa zapojili deti zo ZŠ Jilemnického 1, ZŠ M. Rázusa, SPŠ Dopravnej, ZŠ Hrnčiarskej, SOŠ hotelových služieb a obchodu, ktoré sa zúčastňujú tohto podujatia každý rok. "Tento týždeň by mali pokračovať brigády žiakov škôl ZŠ J. Alexyho a ZŠ Jilemnického 2, ktoré sa kvôli dažďu minulý týždeň zrušili," pripomenula hovorkyňa mesta.



Aktivitu Spolu vyzbierame viac podporili aj dve zvolenské spoločnosti a to METRO Cash & Carry a Continental Automotive Slovakia. Ich zamestnanci budú v najbližších dňoch skrášľovať vojenské cintoríny.



Celé podujatie bude vyhodnotené v piatok 20. apríla počas Lesníckych dní na Námestí SNP o 11.00 h.