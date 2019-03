Divadelná kvapka krvi oslovila vo Zvolene vyše 40 darcov

Podujatie organizuje občianske združenie (OZ) Klub priateľov DJGT v spolupráci s divadlom, Strediskom kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen a Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice.

Zvolen 19. marca (TASR) - Viac ako 40 darcov prišlo v pondelok (18. 3.) do Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene darovať krv v rámci 2. ročníka podujatia Divadelná kvapka krvi. Podujatie organizuje občianske združenie (OZ) Klub priateľov DJGT v spolupráci s divadlom, Strediskom kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen a Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice.



"Darcovia krvi ako benefit získali okrem dobrého pocitu aj dve vstupenky za cenu jednej v mesiaci apríl na jedno z predstavení DJGT. Týmto by sme chceli v mene organizátorov poďakovať všetkým, ktorí si našli čas na takúto akciu a prišli darovať svoju krv na pomoc niekomu neznámemu," uviedla pre TASR predsedníčka OZ Klub priateľov DJGT Silvia Bábelová.



Okrem darcov krvi zo širokej verejnosti sa zapojili do Divadelnej kvapky krvi aj niekoľkí herci a radoví zamestnanci divadla.



Vlani sa pri prvom ročníku do tejto akcie zapojilo až 50 darcov krvi.