Dni mesta pripomenú vo Zvolene i 775. výročie obnovenia mestských práv

Zvolen 17. mája (TASR) - Kapely Komajota, Peter Bič Project, ale aj Marcela Laiferová či Felix Slováček - to sú hlavní účinkujúci na tohtoročných Dňoch mesta Zvolen. Mesto ich organizuje od roku 2013 a tento rok sa uskutočnia v dňoch 25. - 27. mája.



"Mesto zároveň oslavuje 775. výročie obnovenia mestských práv a my sa tešíme, že si toto výročie opäť pripomenieme oslavami v centre mesta," uviedla pre TASR primátorka Lenka Balkovičová.



Piatok 25. mája bude tradične zameraný na prevenciu. Priestor dostanú deti zo zvolenských umeleckých škôl, športovci a členovia prevenčnej skupiny mesta. "Vystúpia deti zo základných i umeleckých škôl i centier voľného času, peer-aktivisti, športovci z Budokanu, mažoretky Zuzany Niščákovej a mnohí ďalší," priblížila Alena Mičian Ostrihoňová z komisie prevencie.



Večer bude patriť Andrejovi Mojžišovi a Felixovi Slováčkovi. "Pripravili sme pásmo venované známemu hercovi zvolenského divadla, ktorý nedávno oslávil 90. narodeniny. V programe vystúpi napríklad Vrchársky orchester pod vedením Juraja Pecníka a Viliama Didiáša so sólistami," uviedla Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra. "Zároveň ako jediní na Slovensku oslávime 75. narodeniny Félixa Slováčka, a to spoločne s Big bandom Júliusa Selčana," dodala. Na záver večera vystúpi Ladies quartet – speváčky Jana Filová, Lucia Václavíková, Tereza Králiková a Kristína Vrecková.



V sobotnom programe sú hlavnými účinkujúcimi skupiny Komajota a Peter Bič Project.



Počas Dní mesta Zvolen sa predstaví aj mestská policajná kapela Police team, rómska kultúra v podaní Romano Jilo, hudobno-tanečné štúdio či spevácky zbor Štvorlístok.



Mesto pripravuje aj niekoľko prekvapení. Na námestí pribudne veľký nápis Zvolen. "Dali sme zadanie umeleckým školám a miestnym umelcom, aby každý z nich vypracoval umelecké stvárnenie jedného z písmen," vysvetlila Kochlicová Ištóková. Písmená budú skrášľovať mesto a oslovovať turistov počas celého leta. V rámci Dní mesta bude predstavený aj Chodník slávy pred Divadlom J. G. Tajovského.



Program Dní mesta zakončia tradične v nedeľu 27. mája oslavy Medzinárodného dňa detí. "Zvolenčania si už obľúbili rozprávkový chodník na Pustý hrad a ten nesmie chýbať ani tento rok," dodala Kochlicová Ištóková. Na Pustý hrad budú deti dopoludnia sprevádzať rozprávkové postavičky, hore ich bude čakať Šašo Fjodor v podaní Divadla Zelienka.