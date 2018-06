Zvolenská primátorka Balkovičová chce kandidovať v jesenných voľbách

V týchto dňoch spolu so skupinou podporovateľov oznámila začiatok zbierania podpisov na podporu svojej nezávislej kandidatúry.



Zvolen 19. júna (TASR) - Súčasná primátorka Zvolena Lenka Balkovičová sa chce v jesenných komunálnych voľbách opäť uchádzať o post hlavy mesta. V týchto dňoch spolu so skupinou podporovateľov oznámila začiatok zbierania podpisov na podporu svojej nezávislej kandidatúry.



Ako pri tejto príležitosti uviedla, štyri roky nestačia na dokončenie najväčších projektov, chce teda kandidovať opäť, tentoraz už naposledy. K petícii prikladá aj anketový hárok, v ktorom žiada o udelenie známky za svoje primátorovanie a tiež o návrhy, ako urobiť život vo Zvolene ešte lepším. Podobne ako pred štyrmi rokmi, s petíciou a anketou chce osobne obísť celý Zvolen.



"Pred štyrmi rokmi som sľúbila Zvolenčanom, že budem primátorka, ktorá príde za nimi," uviedla na tlačovej konferencii Balkovičová. "Tento záväzok som sa snažila splniť, hľadala som pritom riešenia problémov, ktoré Zvolenčanov trápili a o ktorých mi hovorili. Podarilo sa nám vrátiť život do ulíc, námestie ožilo a mám pocit, že Zvolenčania, starší aj mladší, sú opäť hrdí na svoje mesto. Bojovali sme za severnú trasu diaľničného obchvatu, aby sa Zvolenčanom lepšie cestovalo a aby bol na našich cestách menší ruch. Našli sme spôsob, ako vrátiť Zvolenčanom Borovú horu, nádherný kus prírody, ktorý nám historicky patrí, zviditeľnili sme Zvolen doma i v zahraničí. Je ale poctivé priznať aj to, že nie všetko sa podarilo.



Zvolenčanov naďalej trápia problémy, na riešenie ktorých, žiaľ, štyri roky nestačia. Urobili sme kus práce s cieľom priniesť Zvolenčanom vytúženú plaváreň či kúpalisko na Barinách, vyriešiť parkovanie na Západe či vrátiť im Zvolenský zámok, chceme ju dotiahnuť do úspešného konca. K tomu však potrebujeme ďalšie štyri roky a preto sa chcem o dôveru Zvolenčanov uchádzať po druhý raz. V prípade môjho zvolenia to už bude naposledy," uviedla.