Lôžkovú časť zvolenskej pôrodnice zrekonštruovali za 400.000 eur

Rekonštrukcia má prispieť k zvýšeniu komfortu, súkromia a intimity pre hospitalizované pacientky.

Zvolen 27. septembra (TASR) - Symbolických deväť mesiacov trvala rekonštrukcia lôžkovej časti gynekologicko-pôrodníckeho a neonatologického oddelenia Nemocnice Zvolen. Rekonštrukcia, ktorá vyšla nemocnicu na takmer 400.000 eur, má prispieť k zvýšeniu komfortu, súkromia a intimity pre hospitalizované pacientky.



"Ako mnohé iné zdravotnícke zariadenia na Slovensku aj naša nemocnica mala určitý investičný dlh. To znamená to, že je potrebné pravidelne investovať do modernizácie nielen zdravotníckej techniky, ale aj priestorov a udržiavať ich na úrovni doby," skonštatoval vo štvrtok Ján Belanský, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Zvolen.



Tamojšia pôrodnica patrí podľa jeho slov počtom pôrodov medzi najväčšie v Banskobystrickom kraji, ročne sa tam narodí okolo 1200 detí. "To bola pre nás výzva, aby sme umožnili čo najlepšie podmienky pre zdravotníkov a mamičky s deťmi," dodal v tejto súvislosti s tým, že vynoviť chcú aj ďalšie časti oddelenia.



Vynovenie lôžkovej časti bolo totiž len prvou etapou. "V druhej časti plánujeme rekonštruovať zázemie pre lekárov a priestory ambulancií a tretia fáza je kompletná rekonštrukcia pôrodných boxov, sekčnej sály a prípravovne pred pôrodom," priblížil technicko-prevádzkový námestník nemocnice Miloš Brtko.



Rekonštrukcia zahŕňala predovšetkým stavebné práce. Komplexne zrekonštruované boli elektrické rozvody, vzduchotechnika či rozvody medicinálnych plynov. Vynovené sú sociálne zariadenia, miestnosti pre zdravotníkov a novú podobu dostali aj samotné izby pre pacientky.



Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Peter Molitoris doplnil, že aktuálne sa kapacita oddelenia znížila z 35 na 25 lôžok. "Samozrejme, bude dobudovaná jednotka intenzívnej starostlivosti a nové pôrodné boxy, čím sa kapacita oddelenia zvýši, takže malo by to postačovať," dodal s tým, že bežné izby na oddelení sú trojlôžkové. Nachádzajú sa tam aj nadštandardné izby s vlastnými sociálnymi zariadeniami.