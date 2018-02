Zvolen opäť spúšťa výzvu na malé skrášľovacie projekty občanov

Prihlásiť sa môže každý, kto má nápad, ako zlepšiť život ľuďom vo svojom okolí, či už skrášlením nejakého priestoru alebo aktivitami, ktoré zblížia ľudí na sídliskách.

Zvolen 5. februára (TASR) - Obyvatelia Zvolena sa aj tento rok môžu zapojiť do súťaže s názvom Krajšie priestory na skrášlenie mestských lokalít. Prihlásiť sa môže každý, kto má nápad, ako zlepšiť život ľuďom vo svojom okolí, či už skrášlením nejakého priestoru alebo aktivitami, ktoré zblížia ľudí na sídliskách.



Prihlásiť svoj projekt môže každý Zvolenčan, občianske združenie alebo neformálna skupina v termíne do 28. februára. „Nápadov od občanov je počas roka veľa, našou úlohou je podporiť ich, pomôcť im. Takéto projekty vytvárajú súdržnosť, priateľstvá a inšpirujú druhých,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Verí, že aj tento rok sa obyvatelia mesta vyburcujú k originálnym projektom. Tri, ktoré vyberie komisia, potom získajú 500 eur.



V minulosti napríklad takto aktívne mamičky premenili Park J. D. Matejovie na Zlatom Potoku na "Živý park". V centre mesta zase občania svojpomocne opravovali ihrisko, na sídlisku Západ vybudovali komunitnú záhradku.



Zvolenská samospráva ale prichádza tento rok aj s novinkou. Od 1. februára spustila v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska výzvu Mesto (pre) mladých na projekty detí a mládeže. „V roku 2016 sme získali cenu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Aj to nás motivovalo ešte viac rozmýšľať, čo deti v našom meste potrebujú,“ pripomína primátorka.



Výzva Mesto (pre) mladých je určená pre všetky deti a mladých ľudí do 25 rokov, ktorí žijú alebo študujú vo Zvolene. Ak majú nápad, ktorý môže zlepšiť život ostatných mladých v meste a sú odhodlaní ho samostatne realizovať, môžu získať 400 eur. Financie získavajú tri najlepšie projekty. Viac informácií o oboch výzvach sa Zvolenčania dozvedia na stránke mesta www.zvolen.sk.