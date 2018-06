Muž jazdil do práce na bicykli denne zo 70 km vzdialenej obce

Cyklista Michal Palkovič, pre ktorého je cesta do práce zároveň tréningom uviedol, že musí vstávať o pol štvrtej ráno.

Zvolen 22. júna (TASR) - Spolu 36 tímov, čo je o päť viac ako minulý rok, sa tento rok zapojilo vo Zvolene do kampane na podporu cyklodopravy Do práce na bicykli. Za mesiac najazdili vyše 16.995 kilometrov, čo bolo o 3000 viac ako v roku 2017.



„Som veľmi rada, že vo Zvolene sú ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí, aj vlastnom zdraví a k obidvom pristupujú aktívne," povedala pri tejto príležitosti primátorka Lenka Balkovičová. Zároveň poďakovala najúspešnejším účastníkom kampane, medzi ktorými nechýbal tím AKM Ministerstva obrany SR, ktorý si už tretí rok odniesol putovný pohár za najviac najazdených kilometrov.



Cyklista Michal Palkovič z víťazného tímu AKM, ktorý ako jednotlivec najazdil najviac kilometrov, chodil takmer každý deň do práce zo Žemberoviec, čo je asi 70 kilometrov od Zvolena. „Vstávam tak o pol štvrtej," uviedol muž, pre ktorého je cesta do práce zároveň tréningom.



V rámci Slovenska rastie počet zapojených samospráv aj tímov. Každoročne kampaň oslovuje čoraz viac ľudí. Podľa účastníkov kampane si ale šoféri stále na cyklistov na cestách nezvykli a pozor si musí stále dávať hlavne cyklista.