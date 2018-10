Na Burzu stredných škôl nechodia len žiaci, ale aj rodičia

Približne 600 žiakov 9. ročníkov základných škôl, prevažne z okresov Zvolen, Detva a Krupina, prichádza každoročne do Zvolena na Burzu stredných škôl. Tento rok sa koná v poradí už ôsmy ročník.

Zvolen 23. októbra (TASR) - Približne 600 žiakov 9. ročníkov základných škôl, prevažne z okresov Zvolen, Detva a Krupina, prichádza každoročne do Zvolena na Burzu stredných škôl. V poradí už ôsmy ročník sa tento rok opäť koná v priestoroch tamojšieho Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity (TU).



"Odprezentovať svoje vzdelávacie zariadenie prišlo tento rok 27 stredných škôl prevažne z Banskobystrického, ale máme tu aj školu z Trenčianskeho kraja," povedala TASR koordinátorka burzy Jana Šimšáleková z Centra pedegogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, ktoré v spolupráci so združením Kalma podujatie organizuje.



Na burzu prišlo okrem stredných škôl aj šesť veľkých regionálnych zamestnávateľov. Okrem zástupcov najväčších obchodných reťazcov tam mali svoje stánky aj zamestnávatelia, ktorí začali vo svojich firmách uplatňovať duálne vzdelávanie, ako Continental Zvolen a Lind Mobler Krupina.



Záujem o burzu je zo strany základných škôl, ako aj samotných detí a ich rodičov veľký. Organizátori sú ale obmedzení kapacitou vysokoškolskej menzy. "Vhodný väčší priestor, dobre technicky vybavený, zatiaľ v meste ale nie je," pripomenula organizátorka.



Podľa Šimšálekovej burza má veľmi dobrý ohlas aj u stredných škôl i firiem. "Každým rokom narastá aj počet rodičov, ktorí na burzu chodia spolu so svojimi deťmi," zdôraznila. Ako dodala, u deviatakov stále pretrváva najväčší záujem o gymnázia. "Teraz idú do popredia najmä jazykové gymnáziá. Na vzostupe záujmu sú ale aj odborné školy."