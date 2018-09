Na Technickú univerzitu vo Zvolene sa zapísalo 2491 študentov

Študenti mali možnosť vybrať si z 28 študijných programov na prvom stupni štúdia, z 21 študijných programov na druhom stupni a z 18 študijných programov na treťom stupni štúdia.

Zvolen 26. septembra (TASR) – Spolu 2491 študentov sa zapísalo do nového akademického roka 2018/2019 na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene. Študenti mali možnosť vybrať si z 28 študijných programov na prvom stupni štúdia, z 21 študijných programov na druhom stupni a z 18 študijných programov na treťom stupni štúdia.



Študenti študujú na štyroch fakultách – lesníckej fakulte, drevárskej fakulte, fakulte ekológie a environmentalistiky, fakulte environmentálnej a výrobnej techniky.



Ako pri príležitosti otvorenia nového akademického roku informovali zástupcovia univerzity, najväčší záujem bol tradične o študijný program lesníctvo na lesníckej fakulte. Na drevárskej fakulte to boli študijné programy protipožiarna ochrana a bezpečnosť, drevené stavby a dizajn nábytku a interiéru. Na fakulte ekológie a environmentalistiky bol najväčší záujem o novootvorený študijný program forenzná a kriminalistická environmentalistika a na fakulte environmentálnej a výrobnej techniky o študijný program výrobná technika a manažment výrobných procesov. Záujem bol naďalej aj o študijné programy v odbore ekonómia a manažment. Zapísaní študenti majú pritom možnosť v rámci programu Erasmus+ vycestovať na štúdium alebo stáž do 19 krajín Európskej únie.



Každoročne si TU vo Zvolene volí aj takmer stovka zahraničných študentov, prevažne z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska a Srbska. V novom akademickom roku bude zabezpečovať vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť 274 tvorivých zamestnancov. Z nich je 30 profesorov, 70 docentov, 136 odborných asistentov a 38 vedeckovýskumných pracovníkov.



Po realizácii projektu biotechnológií vrátane zachytávania a využívania dažďovej vody s fontánou a vodnými kaskádami, po komplexnej rekonštrukcii veľkej telocvične a rekonštrukcii ihrísk ústavu telesnej výchovy a športu pre viaceré druhy športov, rekonštrukcii auly, komplexnej rekonštrukcii Študentského domova Bariny či modernizácii priestorov v budove fakulty ekológie a environmentalistiky a fakulty environmentálnej a výrobnej techniky prišla TU na začiatku nového akademického roku s ukončením projektu Relax zóna v átriu hlavnej budovy. Relax zóna má kapacitu približne 160 miest, kde si svoj priestor pre oddych a štúdium môžu nájsť nielen študenti, ale aj zamestnanci.



"V modernizácii budeme pokračovať. Som presvedčený, že náš univerzitný kampus už teraz patrí medzi najlepšie a najkrajšie na Slovensku. Dúfam, že v ďalších rokoch po dobudovaní internátov a športovísk sa to ešte vylepší," povedal pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka rektor TU Rudolf Kropil.



V rámci programu otvorenia akademického roka boli odovzdané aj ceny rektora TU za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a vedecký prínos.