Návštevníkov Zvolena víta farebný a veľkorozmerný názov mesta

Až do konca leta bude návštevníkov Zvolena od južnej strany námestia vítať veľkorozmerný nápis s názvom mesta. Uplynulý víkend ho v rámci Dní mesta Zvolen zrealizovala skupina miestnych umelcov a žiaci umeleckých škôl, aby tak zatraktívnili rozľahlé zvolenské námestie, ktoré je údajne najväčším na Slovensku.

Nápis maľovali miestni umelci, ale aj žiaci zvolenských umeleckých škôl v piatok a v sobotu večer už stál na námestí.

Zvolen 28. mája (TASR)



"S nápadom urobiť takýto nápis prišiel za primátorkou mesta jeden mladý Zvolenčan. Inšpiroval sa hashtagom v Trnave, ktorý toto západoslovenské mesto zrealizovalo pred pár rokmi a malo na to dobré ohlasy. Podobné nápisy nájdeme v mestách po celom na svete," povedala pre TASR hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Ježovičová.



Nápis maľovali miestni umelci, ale aj žiaci zvolenských umeleckých škôl v piatok a v sobotu večer už stál na námestí. "Každé písmenko navrhla iná umelecká škola alebo umelci." Boli to ZUŠ Nádvorná, Súkromná stredná umelecká škola, Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PinkHarmony, Súkromná základná umelecká škola Heuréka či umelecké zoskupenie Zvolenská sedmička.



Podľa Ježovičovej nápis bude na námestí aj na budúci rok. "Kreatívne stvárňovať ho bude ale iná skupina umelcov," doplnila.