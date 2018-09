Obnovená telocvičňa vo Zvolene má slúžiť občanom mesta a obcí

Budovu gymnázia zatvorili v roku 2014 a pre jej nevyužívanie v posledných štyroch rokoch schátrala.

Zvolen 27. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v týchto dňoch sprístupnil zrevitalizovanú telocvičňu na zvolenskom sídlisku Sekier, ktorá bola súčasťou bývalého gymnázia na Okružnej ulici. Sprístupnenie telocvične je prvou fázou obnovy celej budovy.



Budovu gymnázia zatvorili v roku 2014 a pre jej nevyužívanie v posledných štyroch rokoch schátrala. "Oživenie verejných priestorov prostredníctvom aktívneho zapojenia sa občanov je pilotný projekt zameraný na riešenie problému zanedbaných budov vo vlastníctve kraja, ktorých sme, žiaľ, dostali po predchádzajúcom vedení viac. Budovy, ktoré sú v správe kraja, musia slúžiť verejnosti," uviedol pri tejto príležitosti predseda BBSK Ján Lunter.



"Začíname na sídlisku Sekier, kde obyvatelia posledné štyri roky trpeli tým, že na vlastné oči sledovali spustnutie funkčnej budovy uprostred 11-tisícového sídliska," priblížil predseda Rozvojovej agentúry BBSK Ondrej Lunter. Jednou z podmienok pre výber pilotného projektu bolo to, že získal širokú podporu vo Zvolene.



Telocvičňa je prvou zrekonštruovanou časťou objektu, pretože dokáže slúžiť aj samostatne a môže byť využívaná komunitou aj skôr, ako dôjde k celkovej rekonštrukcii.



Telocvičňa zostáva majetkom kraja a bude sa prenajímať, pričom primárnym cieľom je, aby prenajaté priestory slúžili na športové, kultúrne, spoločenské a výchovno-vzdelávacie aktivity. Nájomca bude tiež zodpovedný za prevádzku a údržbu budovy tak, aby už nedošlo k jej opätovnému znehodnoteniu. Celý areál má slúžiť občanom mesta Zvolen a priľahlých obcí. Budova školy s ihriskami patrí do vlastníctva BBSK a pozemok, ktorý tvorí areál školy, je vo vlastníctve mesta Zvolen.



O ďalšom využití budovy sa bude rozhodovať v participatívnom procese, ktorý bude realizovať občianske združenie (OZ) Punkt. Združenie sa zameriava na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach, s cieľom prepojiť potreby obyvateľov s urbánnym rozvojom. Počas jesene bude prebiehať analýza aktuálneho stavu formou prieskumu v teréne, dotazníkov a štruktúrovaných rozhovorov.



"Oproti klasickej príprave projektu umožňuje participatívny proces lepšiu orientáciu zadávateľa, projektanta a obyvateľov, návštevníkov či užívateľov. Ako súčasť procesu zisťovania potrieb verejnosti na Sekieri usporiadame verejné podujatia a workshop, ktoré by mali tiež pomôcť utužiť komunitu a zlepšiť informovanosť," uviedla k projektu Barbara Zavarská z OZ Punkt.