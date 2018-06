Zvolen hlási v lete viac infekčných ochorení

Do ambulancie prichádzajú často pacienti aj s infekčnou mononukleózou, toxoplazmózou a chorobami pečene.

Zvolen 30. júna (TASR) - Na ochorenia, ktoré číhajú na ľudí najčastejšie v letnom období, upozorňuje Nemocnica Zvolen. Mnohé z nich sa síce vyskytujú celoročne, ale v období letných mesiacov ich vnímame oveľa intenzívnejšie. Infektologická ambulancia vo zvolenskej nemocnici vyšetrí takto v lete približne 100 pacientov mesačne.



Najčastejšie diagnostikované ochorenia sú tzv. iné spirochétové infekcie, kam radíme aj lymskú boreliózu. Tú spôsobujú zväčša kliešte. "Zaklieštenie môže spôsobiť vírusové alebo bakteriálne ochorenie, avšak nie každý kliešť je nakazený vírusom kliešťovej encefalitídy alebo boréliou."



"Častý je prenos vírusu kliešťovej encefalitídy požitím mlieka a mliečnych výrobkov z neprevareného mlieka infikovaných zvierat. Zväčša od kôz alebo oviec. Pasterizácia mlieka spoľahlivo ničí vírus kliešťovej encefalitídy. Infikovanie vírusom môže prebehnúť bez klinických prejavov, ale môže skončiť aj zápalom mozgu a miechy," hovorí infektológ z Nemocnice Zvolen Ladislav Lužinský.



Do ambulancie prichádzajú často pacienti aj s infekčnou mononukleózou, toxoplazmózou a chorobami pečene. Najčastejšími infekciami v letnom období, ktoré postihujú pacientov, sú črevné infekcie, žltačka, gynekologické a kožné ochorenia. Do ambulancií prichádzajú mnohokrát i ľudia s pohryzeniami od zvierat či uštipnutím hadom.



"Z črevných ochorení sú rozšírené salmonelóza, dyzentéria, kampylobakterióza, otravy z potravín, vírusové gastroenteritídy – zápal žalúdka a čriev a črevná chrípka. Infekcie sa prejavujú bolesťami brucha, zvracaním, hnačkou bez či s prímesou hlienu alebo krvi, zvýšenou telesnou teplotou, ale aj bez teploty. Prevencia spočíva hlavne v dodržiavaní zásad osobnej hygieny a dostatočnej tepelnej úprave surovín," dodáva Lužinský.



V súčasnosti prichádza mnoho pacientov aj s hepatitídou. "Infekčná žltačka typu A má inkubačnú dobu priemerne 30 dní. Prítomné sú chrípkové príznaky, nechutenstvo, hnačka. Jednoznačným príznakom je ožltnutie kože, tmavý moč ako čierne pivo, svetlejšia stolica."



"Prevenciou je dôkladné umývanie rúk. Vyšetrenie lekárom je bezpodmienečné. Hepatitídy typu B a C majú dlhšiu inkubačnú dobu, sú prenosné krvnými derivátmi, sexuálnym stykom, kontaminovanými nástrojmi a predmetmi osobnej hygieny, kolektívnym popíjaním z jedného pohára."



"Osobitné miesto rizika prenosu ochorenia má vnútrožilová aplikácia drog. Aj v tomto prípade je potrebné vyšetrenie, prípadne aj hospitalizácia na oddelení infektológie. Okrem špecifickej liečby je povinná aj prísna diéta," vysvetľuje zvolenský infektológ.