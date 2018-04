V novom priestore NIČ vo Zvolene vystavujú šiesti autori

Nový výstavný priestor vznikol v Lesníckom a drevárskom múzeu. NIČ by mal byť miestom organizácie kultúrnych podujatí, kreatívnym a komunitným centrom nielen pre mladých.

Zvolen 22. apríla (TASR) - Šesť fotografov, šesť rôznych pohľadov na krajinu, dvadsaťštyri nevšedných záberov prírodných scenérií. To všetko môžu uvidieť návštevníci výstavy, ktorú v týchto dňoch pod názvom Krajina okamihu 2018 sprístupnili v priestoroch novovznikajúceho kreatívneho priestoru NIČ vo Zvolene.



Na výstave sú fotografie Ľuboša Čerešnáka, Michala Durdinu, Soňe Čermákovej, Svetozára Janotu, Petra Babiaka a Pavla Alberta, ktoré vznikli prevažne na Slovensku, ale aj na ich potulkách v zahraničí.



"Vybrali sme ľudí, ktorí sa síce nevenujú fotografii profesionálne, ale ich tvorba je na vysokej úrovni. Podporovať talentovaných autorov a dostať ich do povedomia verejnosti je vlastne aj jeden z cieľov, pre ktorý vznikol Divart," uviedla za organizátorov výstavy Miroslava Sliacka. Výstava je prvou, ktorú toto umelecké zoskupenie organizuje.



Nový výstavný priestor vznikol v Lesníckom a drevárskom múzeu. NIČ by mal byť miestom organizácie kultúrnych podujatí, kreatívnym a komunitným centrom (nielen) pre mladých. "Názov NIČ vymyslela mládež ako humornú odpoveď na to, čo v tomto priestore budeme robiť. Ujalo sa to," priblížila hovorkyňa Mestského úradu vo Zvolene Eva Ježovičová.



Výstava Krajina okamihu bola súčasťou nedávnych Lesníckych dní a bude tu aj počas nastávajúcej Noci múzeí a galérií. Organizátorom je Divart - umenie fotografie a o. z. ARTsohl.