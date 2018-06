Evanjelické cirkevné dni by malo navštíviť viac ako 5000 ľudí

Na tému Sto rokov slobodnej cirkvi v slobodnej republike bude hovoriť Peter Švorc z Prešovskej univerzity.

Zvolen 30. júna (TASR) - Vyše 5000 ľudí z niekoľkých krajín sveta sa zúčastní počas víkendu vo Zvolene na programe VI. evanjelických cirkevných dní. Okrem Slovenska sú prítomní aj krajania - evanjelici zo Srbska a Rumunska, ale aj hostia zo Slovinska, Česka či Austrálie. VI. evanjelické cirkevné dni sa konajú pod mottom V Tvojich rukách sú naše časy, podľa Žalmu 31,16.



"Mottom a zároveň biblickým veršom chceme vyjadriť myšlienku, že všetci, ktorí prídu na cirkevné dni do Zvolena, si majú uvedomiť, že ako život jednotlivca, tak aj život nášho spoločenstva je v Božích rukách," povedal pre TASR generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.



Zo sobotňajšieho programu, ktorý je nosným v rámci VI. evanjelických cirkevných dní, upozornil generálny biskup na Biblickú hodinu pod vedením profesora Juraja Bándyho z Katedry Starej zmluvy z Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave a na divadelné predstavenia v Divadle J. G. Tajovského. "Prešovčania zahrajú Krvavý trón a bratislavské Biele divadlo uvedie Benefíciu," priblížil.



Na tému Sto rokov slobodnej cirkvi v slobodnej republike bude hovoriť Peter Švorc z Prešovskej univerzity. Prednášku o prínose Čs. légií ku vzniku ČSR bude mať generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ Marian Bodolló. Osmičkovým výročiam bude venovaný aj slávnostný program na zvolenskom námestí v sobotu o 19.30 h.



Okrem toho sa uskutoční aj množstvo sprievodných podujatí. Bude to napríklad program slova a hudby k 120. výročiu založenia Tranoscia či uvedenie erbu Zvolenského seniorátu a knihy o tomto senioráte.



Pre deti sú pripravené detská besiedka, program detí na hlavnom pódiu a tvorivé dielne vo farskej záhrade. Pre mládež je určený pestrý program v Technickej univerzite, do ktorého sa zapoja aj Spoločenstvo evanjelickej mládeže a skupina Christianica z Vyšného Žipova, ako aj koncert hudobnej skupiny Pedaropeja na námestí.



Už v piatok popoludní sa uskutočnili vernisáže výstav k 500. výročiu reformácie - Vyšívaná história ECAV na Slovensku a Dar sviatku medzi nami - výber z tvorby Jaroslava Uhela.



V sobotu dopoludnia boli vo zvolenskom evanjelickom kostole slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose vysielala RTVS. Záver cirkevných dní bude patriť nedeľným službám Božím a zborovým slávnostiam vo Zvolene aj v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu. Privítajú na nich kazateľov z Nemecka, Česka, Maďarska a zo Srbska a zborové spevokoly zo Slovenska i zo zahraničia.



VI. evanjelické cirkevné dni sa konajú pod záštitou ministerky kultúry SR, predsedu BBSK a primátorky mesta Zvolen.